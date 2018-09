Stát v aukci nabízí vybavení pěstírny marihuany. Potrestaný majitel growshopu kroutí hlavou

PRAHA/CHEB - Stát před lety vytáhl do boje proti podnikatelům z growshopů, za což někteří z nich u soudů dostali i podmínky za šíření toxikomanie. O to pozoruhodnější je, že Finanční správa v Chebu nyní nabízí kompletní vybavení pěstírny. Úřad zájemce lákal dokonce i na předměty určené ke kouření marihuany. Podle informací serveru Lidovky.cz se ovšem nic nepodařilo prodat.

V roce 2013 podnikla policie rozsáhlou razii proti provozovatelům growshopu. Střih. O pět let později Finanční správa v Chebu spadající pod ministerstvo financí pořádá dražbu pro veřejnost. Předmětem je vybavení pěstírny, jejíž činnosti policie zamezila.

Plné vybavení pěstírny i bongy

V nabídce byly ventilátory, lampy, bongy, žárovky, vaporizéry, sluneční brýle či stínidla. K dispozici tak byl sortiment potřebný pro vybavení pěstírny. Mezi nabízenými předměty byly i bongy (Jde o speciální druh dýmky určený ke kouření především marihuany. Kouření přes bong se liší od klasického jointu nebo dýmky tím, že kouř nejprve prochází vodou, čímž se ochladí a částečně vyčistí - pozn. red.).

Podmínky veřejné dražby dávaly případným zájemcům možnost nakoupit jednotlivé kusy, či celou sadu naráz. „Pokud položka č. 1 nebude vydražena jako soubor, bude přistoupeno k dražení jednotlivých věcí souboru pod položkami č. 2 až č. 40,“ stojí v popisu na stránkách Finanční správy Cheb.

Ukázka nabízených předmětů.

Ta nechce podmínky ani průběh dražby nijak více komentovat. „Měla jste se dostavit, to já komentovat nemůžu,“ řekla serveru Lidovky.cz po telefonu jedna ze zaměstnankyň úřadu. Mluvčí úřadu taktéž bližší informace neposkytl.



Podle informací redakce nicméně dorazil na dražbu jediný zájemce. Cena a stav předmětů jej ale od nákupu odradily. Celková výše nejnižšího či nejnižších podání činila necelých 26 500 korun. Zjištěná hodnota přitom byla ve výši 78 890 korun.

Podnikatel Michal Otipka, který se stal zřejmě nejviditelnější postavou razie z roku 2013, označuje takovou činnost Finanční správy přinejmenším za podivnou. On sám si totiž již v loňském roce vyslechl od soudu verdikt, který spočívá v tom, že se mu už nevrátí zboží, jehož hodnotu Otipka odhaduje až na 13 milionů korun. Vrátí se mu akorát 630 tisc korun.

Rovnost před zákonem? Není, říká Otipka

„Jsou to zabavené věci a jde o kompletní sortiment. Sami tvrdí, že to bylo použité k užívání drog. Nešlo to totiž jen o výbavu k pěstování, ale nabízeli i bongy. Za to samé nás ale odsoudili. Kde je tedy nějaká rovnost před zákonem? Zřejmě neplatí,“ komentuje Otipka dražbu.

Finanční správa navíc přilákala pozornost i poněkud nevšední grafikou, kterou lákala veřejnost. V příspěvku, který sdíleli její zaměstnanci na Facebooku, je totiž vyobrazen pes oblečený do oblečku, který je typický pro rastafariány a je často laickou veřejností spojován s uživateli marihuany. „To asi pro případ, že by někdo nepochopil, k čemu to slouží,“ dodává nevěřícně Otipka. Příspěvek navíc finanční správa okomentovala slovy: „Vodní dýmky jsou staré jako lidstvo samo“.

A nejde o první takový případ. V červnu tohoto roku informovala média o tom, že se na stránkách Centra zajištěných aktiv objevil sortiment, který lze běžně nalézt v obchodech s potřebami pro pěstitele marihuany.

Konkrétně šlo o nizozemská hnojiva, podpůrné enzymy, tablety na urychlení růstu rostlin, ale třeba i sady květníků a substráty. Tento sortiment byl nabízený v kategorii nazvané „dům a zahrada“. Ministerstvo vnitra, pod nějž instituce spadá, nicméně tehdy odmítlo, že by na tom bylo něco kontroverzního.

Razie na growshopy

Policejní zátah na podzim roku 2013 se dotkl prodejen, kde si zákazníci mohli koupit potřeby pro pěstování konopí. Policie postupovala na základě rozsudku Nejvyššího soudu, který potvrdil podmíněné tresty provozovatelům growshopu na Semilsku. Soud tehdy zdůraznil společenskou škodlivost situace, kdy zákazník na jednom místě dostane semena, veškeré potřeby, propagační materiály i rady potřebné pro pěstování konopí a následnou výrobu marihuany.

Prodejci i majitelé obchodů se podle Policejního prezidia dopustili šíření toxikomanie tím, že nabízeli a veřejně prezentovali materiály propagující pěstování a užívání marihuany.