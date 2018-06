Stát New York žaluje Trumpa a jeho nadaci za zneužívání fondů. Trump to označuje za směšné

WASHINGTON Generální prokurátorka státu New York dnes podala žalobu na prezidenta Donalda Trumpa, jeho tři potomky a nadaci Trump Foundation. Oznámila to agentura Reuters. Jsou obviněni, že po dobu víc než deseti let porušovali americké zákony, a to i během prezidentské kampaně v roce 2016. Nadace by podle prokurátorky Barbary Underwoodové měla být rozpuštěna. Prezident její stanovisko označil za směšné.

Pasáž žaloby o prohřešcích během prezidentské kampaně hovoří o „rozsáhlé nezákonné politické koordinaci“ mezi nadací a členy Trumpova volebního štábu. Docházelo prý k „opakovanému a záměrnému“ vzájemnému obchodování ve prospěch osobních a komerčních zájmů budoucího prezidenta.



„Trump Foundation byla bezmála jen šekovou knížkou pro platby pana Trumpa nebo jeho podniků bez ohledu na účel a zákonnost,“ uvádí se v prohlášení prokurátorky. „Takto by privátní nadace fungovat neměla,“ dodává Underwoodová, která byla do funkce jmenována za vlády prezidenta Baracka Obamy.

Trump podle sdělení prokurátorky zneužíval nadační fondy k financování kampaně a jiných osobních závazků a k podpoře svého realitního a hotelového byznysu. V rozporu s americkými zákony měla organizace Trump Foundation poukázat volebnímu štábu přes 2,8 milionu dolarů (62 milionů Kč).

Prezident v bezprostřední reakci na twitteru žalobu označil za dílo „hnusných demokratů,“ kteří stojí v čele státu New York. Oznámil, že nestojí o mimosoudní urovnání případu, jak to v podobných situacích udělal už dříve. Nadace prý vybrala 18,8 milionu dolarů (přes 415 milionů Kč), ale na charitu vydala 19,2 milionu USD.

Žaloba u nejvyššího soudu státu New York, které předcházelo téměř dvouleté vyšetřování, byla podána i na Trumpovy děti Donalda mladšího, Erika a Ivanku. Kromě pokuty žádá prokurátorka splacení 2,8 milionu dolarů poukázaných nezákonně na kampaň a pro Trumpa zákaz řízení jeho nadace po dobu deseti let a pro tři jeho děti po dobu jednoho roku.