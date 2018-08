Stát podal trestní oznámení kvůli odpovědnosti politiků za OKD

PRAHA Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který zastupuje Českou republiku v soudních sporech, podal 6. srpna trestní oznámení v souvislosti s kauzou OKD. S informací přišel ve čtvrtek deník Právo.

Pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová již obdržela dokument, který hovoří o trestním oznámení na neznámého pachatele. Z jeho textu je však patrné, že směřuje především na bývalé ministry financí a průmyslu a obchodu z období vlády ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana, píše deník Právo.

„Podání jsme přijali a přezkoumáme, zda obsahuje nové informace, nebo zda se jedná o informace orgánům činným v trestním řízení již známé,“ řekla Právu Bradáčová.



„Zjistili jsme nové zásadní skutečnosti, podle kterých nelze vyloučit spáchání trestného činu,“ vysvětlila generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Náš úřad za všech okolností hájí majetkové zájmy státu. Z úřední povinnosti jsme tedy podali trestní oznámení na neznámého pachatele, kde jsme uvedli naše zjištění.“ Podle Arajmu se objevila nová skutková zjištění, která zřejmě nevyšla během hlavního líčení v trestní kauze OKD najevo.

Její úřad, který v líčení vystupoval jako poškozený, s nárokem na odškodnění ve výši 5,7 miliardy korun zatím neuspěl. Obvodní soud letos v květnu zprostil obžaloby tři obviněné, znalce Rudolfa Douchu a dva bývalé manažery Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurku.

Ti čelili žalobě kvůli miliardové škodě při rozhodování o prodeji menšinového státního podílu ve firmě OKD firmě Karbon Invest v roce 2004. Soud zatím nepravomocně prohlásil, že se nedopustili ničeho nezákonného a neměli podíl na výsledné ceně, která podle několika expertů byla výrazně nižší, než měla být. Tu podle verdiktu dojednávali Sobotka s Urbanem. Právě z písemného znění květnového rozsudku vychází ÚZSVM ve svém nynějším prohlášení.

Nabídku domlouvali Sobotka s Urbanem

Úřad tvrdí, že Sobotka s Urbanem při domlouvání výše nabídky museli vědět, že výše menšinového státního podílu (kolem 46 %) mohla být jiná než finální cena, za níž byl tento podíl prodán společnosti Karbon Invest. Vláda tento podíl prodala za 4,1 miliardy korun. Oba ministři údajně věděli, že právní kancelář doporučovala, aby to vláda nedělala a naopak na prodej akcií vypsala veřejnou výběrovou soutěž. Je údajně třeba prověřit, proč vlastně Sobotka s Urbanem tak moc chtěli, aby stát svůj podíl prodal majoritnímu vlastníkovi, tedy společnosti Karbon Invest.

V oznámení úřadu se mluví i o tom, zda se nejednalo o prodej zprostředkovaný majiteli Karbon Investu Viktorem Koláčkem a Petrem Otavou přímo pro miliardáře a později skutečně vlastníka OKD Zdeňka Bakalu. Ten totiž uzavřel smlouvu o koupi firmy Karbon Invest čtyři měsíce před nákupem OKD. Podle ÚZSVM je třeba i tuto skutečnost prozkoumat.

Podle informací deníku Právo však státní zástupci v dokumentu po jeho prvním přečtení nenašli žádné zcela nové skutečnosti k možnému prověření. „Není tam vůbec nic nového, co bychom nevěděli a co by se v tom trestním spise už neobjevilo. Všechno proběhlo soudem a úřad na řadu těch skutečností u hlavního řízení již upozorňoval,“ říká nejmenovaný zdroj z bezpečnostních kruhů.

Z jeho slov lze soudit, že že žalobci sice oznámení důkladně prověří, ale nejspíš ho jen vloží do spisu do trestního spisu ke kauze OKD a nic dalšího nepodniknou.