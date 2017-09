Státní pomoc žralokům? Předvolební plány na oddlužení neplatičů mají trhliny

PRAHA Do hledáčku volebních stratégů se dostalo 351 tisíc lidí v­ neřešitelné dluhové pasti. Politické strany se předhánějí, kdo jim nabídne lákavější cestu z dluhů ven. O zatím největší předvolební „bombu“ se nyní postarali sociální demokraté – rádi by oddlužili statisíce lidí a současně nasytili jejich věřitele. Klíčem k tomu má být státem financovaný odkup pohledávek od věřitelů.

„Šlo by o ­jednorázový krok. Míří na nedobytné pohledávky, které drží dlužníky v ­šedé ekonomice a ­zatěžují i věřitele a exekutorské úřady,“ zdůvodnil svůj předvolební tah pražský lídr sociálních demokratů Petr Dolínek, ­hlavní garant návrhu. Ten vzešel z pražské ČSSD, dle Dolínka je totiž i v bohaté metropoli mnoho lidí v dluhové pasti. Přestože volební program strany o tomto plánu mlčí, má dle zákulisních informací podporu od členů ČSSD i ­premiéra Bohuslava Sobotky.

Zjednodušeně by šlo o vládní program, na základě kterého by Českomoravská záruční a rozvojová banka odkupovala od věřitelů jejich nedobytné pohledávky za předem stanovenou cenu. Za jednu pohledávku by dostali nejvýše 20 tisíc korun. „Dlužníci budou muset nový a výrazně nižší dluh vůči státu uznat a pokusit se ­ho splatit,“ popisuje místopředseda sociální demokracie Dolínek.

Návrh ČSSD se naopak jeví jako kompromis

Návrh by se zamlouval zejména věřitelům s desítkami tisíc nedobytných pohledávek vůči lidem, kteří jsou po uši v exekucích. Vymahatelnost se v těchto případech blíží nule. Pokud by banky, splátkové společnosti, dopravní podniky či operátoři své dluhy prodali státu, dostali by od něj štědře zaplaceno.

Dolínkův plán je pro ně tudíž atraktivnější než návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO). Ten by šel jinou cestou. Otevřel by osobní bankrot i lidem, kteří dnes nezvládnou za pět let splatit povinných 30 procent závazků a zůstávají navěky v dluhovém žaláři.

Nově by mohli být po sedmi letech oddluženi za předpokladu, že by se sice snažili dluh splácet, ale 30 procent by umořit nedokázali. Věřitelé, především banky, tento plán odmítají, protože by přišli o peníze. Sobotkův kabinet návrh sice posvětil, ale v parlamentu neprotlačil. Dnes je to hlavní téma, s nímž jde Pelikán do voleb jako dvojka ANO v Praze.

Návrh ČSSD se naopak jeví jako kompromis. „Věřitelům, dlužníkům i exekutorům se uleví,“ chválí jeho spoluautor poslanec Štěpán Stupčuk. Komu by se však neulevilo, je státní kasa. Podle Petra Polanského z prezidia Exekutorské komory ČR by ji návrh ČSSD přišel minimálně na 25 miliard. „Stát by navíc odkoupil pohledávky i­ od predátorských firem, jež roky půjčovaly prakticky každému,“ říká Radek Hábl z vládní Agentury pro sociální začleňování.