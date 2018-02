Stav 83letého chotě dánské královny se zhoršil. Jeho syn musel odletět z olympiády

KODAŇ/PRAHA Zdravotní stav 83-letého prince Henrika, chotě dánské královny Margrethe, se vážně zhoršil. Jeho syn, korunní princ Frederik, musel narychlo opustit Jižní Koreu, kde začínají zimní olympijské hry. Informoval o tom v pátek dánský královský dvůr.

Devětačtyřicetiletý Frederik přerušil svou návštěvu na olympiádě a spěchal domů. Jeho otec v lednu na dovolené v Egyptě dostal zápal plic a musel být ošetřen v kodaňské nemocnici. Lékaři mu přitom našli nezhoubný nádor na levé plíci.



Ještě na začátku týdne členové královské rodiny vyjadřovali úlevu, že se nádor ukázal jako nezhoubný, a Henrikův nejmladší syn princ Joachim informoval, že se otci daří lépe. „Je samozřejmě zesláblý, ale vzhledem k okolnostem dobře naladěn,“ sděloval princ.

Bratr prince Henrika Étienne de Monpezat ale bulvárnímu listu BT řekl: „Vím, že se mému bratrovi nevede dobře. Vypadá to, že je to otázka týdnů.“ Princ Henrik musel v minulém roce několikrát do nemocnice, mimo jiné kvůli arterioskleróze.

Henrik se v roce 2016 vzdal titulu

V září královský palác oznámil, že trpí demencí, která může měnit jeho chování a reakce a ovlivňovat úsudek a pocity. Od té doby se téměř neobjevuje na veřejnosti.

Henrik, který se s nyní sedmasedmdesátiletou Margrethe oženil v roce 1967, se rozhodl odejít do ústraní už předloni. Vzdal se přitom titulu prince manžela s odůvodněním, že je zklamaný z toho, že nebyl jmenován králem manželem poté, co Margarethe v roce 1972 nastoupila na trůn.

Princ se netajil nespokojeností s tím, že nikdy nebyl brán jako rovný královně. Před časem dokonce vyvolal pozdvižení prohlášením, že nechce být pohřben po jejím boku v královské hrobce v katedrále Roskilde, jak je to u dánských královských párů tradicí.