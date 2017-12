Štědrovečerní večeře s asijským šmrncem. Zkuste si vyzdobit stůl podle šéfkuchaře

Láká vás představa netradiční štědrovečerní večeře a máte rádi asijskou kuchyni. Zkuste podle jednoho z nejlepších českých šéfkuchařů spojit českou klasiku s asijskými surovinami. Tady je návod přímo od šéfkuchaře Zdeňka Křížka.

Grilované mušle svatého Jakuba, květák miso, mořské řasy kaiso

Mušle svatého Jakuba (scallops)



1ks citronové trávy

1 ks květáku

3 lžíce miso pasty

1 l smetany

1 hrst řasy kaiso

Postup: Očištěné mušle scallops lehce osušíme na papírovém ubrousku a ogrilujeme z obou stran. Z každé strany 1 minutu. V průběhu grilovaní přidáme 1 pol. lžíci másla a překrájenou citrónovou trávu.

Květák rozpůlíme a na mandolíně pomalu krájíme na tenké plátky, které vložíme na pečící papír z obou stran. Ztížíme mezi dva pečící plechy a vložíme do předem rozpálené trouby při teplotě 160 °C – 15 min. Poté odklopíme a necháme dosušit v křupavé chipsy.

Květák, co nám zbyl, překrájíme na jemné kousky, které orestujeme na sucho v předem rozpáleném hrnci do zlatova. Poté přidáme miso pastu, promícháme, přilijeme smetanu a prováříme 30 min. do změknutí. Poté vymixujeme v jemné pyré.

Mořské řasy Kaiso vložíme do misky, podlijeme studenou vodou a necháme nabobtnat. Poté slijeme přes jemný cedník a lehce osušíme na ubrousku.

Servírování: Mušle svatého Jakuba servírujeme s květákovým pyré a řasami Kaiso. Celý pokrm doplníme chipsem z čerstvého květáku a uzeným popkornem.

Konfitovaná křepelka, dvoubarevná mrkev, kaštanové ragú s granátovým jablkem

4 ks křepelky

3 ks žluté mrkve

3 fialové mrkve

1 granátové jablko

3 lžíce Edamame fazolí

5 ks předvařených vyloupaných kaštanů

1 černý kořen

250 g másla

1 svazek tymiánu

Postup: Křepelku vykostíme a jednotlivé kousky osolíme a vložíme do předem upuštěného másla s tymiánem. Celý konfit vložíme do předem rozpálené trouby při teplotě 135 °C – 10 min. V polovině konfitování přidáme nakrájený černý kořen na kolečka.

Fialovou a žlutou mrkev vložíme do pekáče na sůl. Poté pečeme v předem rozpálené troubě do měkka. Ideální je teplota 170 °C. Doba závisí na velikosti jednotlivých kusů mrkve.

Po upečení přiklopíme alobalem, aby se nám jednotlivé kusy mrkví zapařily. A šly lehce oloupat. Po oloupání jednotlivé kusy mrkve vložíme do mixéru a vymixujeme v jemné pyré. Do misky vložíme jadýrka granátového jablka, fazolky Edemame a překrájené kaštany. Promícháme lžící a ihned servírujeme.

Servírování: Konfitovanou křepelku servírujeme s pyré z dvoubarevné mrkve a ragů z granátového jablka, kaštanů a fazolí Edemame. Celý pokrm můžeme dodekorovat osmaženou dvoubarevnou mrkví a slupkami černého kořene.