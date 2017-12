Štědrý den v televizních obrazovkách. Tipy, na co se diváci mohou těšit

Televizní stanice se jako každý rok na Vánoce předhánějí v tom, kdo nabídne lepší zábavu. Čím lákají letos? Server Lidovky.cz vám přináší deset tipů na vánoční filmovou pohodu.

Chobotnice z II. patra (1986)

Nova, 9:20, pohádka

Sourozenci Honzík s Evou si z nepříliš povedené dovolené v Portugalsku odnesou suvenýry v podobě záhadných kusů hmoty. Jaké příhody se začnou dít, když hmota ožije!

Lotrando a Zubejda (1996)

ČT1, 12:25, pohádka

Lotrando (Jiří Strach) je loupežnický synek, který se má učit v klášteře. Potká ale drvoštepa (Pavel Zedníček) a spolu vyrazí do Orientu. Tam sídlí krásná, ale utrápená princezna Zubejda. Jediný, kdo může pomoct, je právě Lotrando.

Princezna se zlatou hvězdou na čele (1959)

TV Prima, 16:20, pohádka

Princezna Lada si má vzít prince Kazisvěta, nenávistného hrubiána. Za pomoci chůvy se ale Ladě podaří uprchnout do království prince Radovana. Snímek Martina Friče je adaptací pohádky od Boženy Němcové.

Sedmero krkavců (2015)

TV Prima, 17:55, pohádka

Bohdanka (Martha Issová) se rozhodne zlomit rodinné prokletí a odčarovat svých sedm bratrů. Na své cestě se dívka potká s čarodějnicí, koktavým princem Bartolomějem a zlou královnou.

Byl jednou jeden král (1954)



TV Nova, 18:40, pohádka

Televizní klasika na motivy pohádky Sůl nad zlato. Nezapomenutelný Jan Werich v hlavní roli krále je jen jednou z ingrediencí, kvůli které je tento film velmi oblíbený.

Anděl páně 2 (2017)

ČT1, 19:00, pohádka

Anděl Petronel (Ivan Trojan) a čert Uriáš (Jiří Dvořák) se znovu vydávají mezi lidi. Tentokrát nepůjde o nic menšího, než je jablko z Ráje. Film vydělal v kinech 127,1 milionů korun a stal se tak nejvýdělečnějším českým filmem všech dob.

Vánoční prázdniny (1989)

Nova Cinema, 20:00, komedie

Chevy Chase jako Clark, nezapomenutelná hlava americké rodinky Griswoldových, by chtěl oslavit svátky v klidu a za vánoční prémie koupit rodině bazén. To ale ještě netuší, že se mu do domu „nasáčkuje“ široké příbuzenstvo a Vánoce budou všechno, jen ne klidné!

Sám doma (1990)

TV Prima, 20:15, komedie

Ruku na srdce, je tu někdo, kdo by neznal Kevina McCallistera (Macaulay Culkin)? Když ho rodina zapomene doma a kolem jeho domu krouží dva zloději, je to právě na tomto osmiletém chlapci, aby plán obrany vzal do vlastních rukou.

Pelíšky (1999)



ČT1, 22:10, drama/komedie

Film Jana Hřebejka na motivy knihy Petra Šabacha má na ČSFD 91 % a je desátým nejoblíbenějším filmem českých diváků. Hořká komedie z pražské Hanspaulky v letech 1967 a 1968 je sázkou na jistotu.

Pretty Woman (1990)

Nova, 22:00, romantický/komedie

Bohatý podnikatel Edward (Richard Gere) se zaplete s luxusní prostitutkou (Vivian). To, co mohlo skončit jako malý zálet, se promění ve velký (a pro diváky kultovní) románek.