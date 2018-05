STEM: Největší podporu má ANO s 32,9 procenta. Hnutí SPD oslabilo na 9 procent

PRAHA Největší podporu voličů mezi politickými stranami má stále hnutí ANO s 32,9 procenta. Na druhé místo před Piráty se v porovnání s únorovým volebním modelem dostala ODS s podporou 13,7 procenta. Třetí Piráti posílili mírně na 13,5 procenta. Na čtvrtém místě je hnutí SPD, které ale oslabilo na devět procent. Ze současných sněmovních stran zůstaly pod pěti procenty TOP 09 a hnutí STAN. Vyplývá to z dubnového volebního modelu agentury STEM.

V dubnu by se do Poslanecké sněmovny dostalo sedm stran. Vedle ANO, ODS, Pirátů a SPD by poslance měli ještě komunisté, sociální demokraté a lidovci. „Postavení KSČM je stabilní a po celé povolební období si udržuje mírný náskok nad ČSSD,“ uvedli autoři průzkumu. KSČM mělo v dubnu podporu 8,5 procenta a ČSSD sedm procent. KDU-ČSL se pohybuje těsně nad pětiprocentním prahem. Data podle agentury naznačují, že její volební jádro už není tak pevné, jak bývalo.



STEM upozornil na to, že volební model není předpovědí výsledků voleb. „Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní,“ uvedla agentura.

Dubnový model je postaven na předpokladu volební účasti kolem 58 procent.