Praha čeká nápor fanoušků Rolling Stones. Pozor na uzavírky, kolony a deštníky

PRAHA Ve středu na pražském letišti v Letňanech vystoupí britská roková skupina The Rolling Stones. Prahu čeká v souvislosti s koncertem několik opatření. Server Lidovky.cz přináší nejen přehled důležitých informací pro fanoušky, ale souhrn jednotlivých změn v dopravě.

Pro fanoušky se nejdůležitější informace týká vstupenek. Místo nich totiž poslouží náramky na technologii RFID (identifikace na radiové frekvenci, pozn. red.). Tyto náramky přitom fanoušci buď obdrželi poštou, pokud si zakoupili vstupenky před 1. červnem, nebo si za ně mohou vstupenky vyměnit sami, a to buď přímo na koncertu, nebo v pěti prodejnách Vodafone v Praze. Seznam těchto prodejen je k dispozici na oficiálních stránkách akce. Klasickou vstupenku tak s sebou potřebují jen ti návštěvníci, kteří mají zakoupená místa na sezení.

Věci, které si mimo jiné s sebou fanoušci nemají brát batohy a tašky větší než A5 (cca 15 x 20 centimetrů)

profesionální kamery a fotoaparáty s výměným objektivem

selfie tyče

deštníky (a to ani skládací)

alkohol

pyrotechniku

potraviny

Návštěvníci koncertu by si měli dávat pozor i na věci, které si s sebou vezmou. Zakázané jsou tašky větší než A5 (cca 15 x 20 cm), selfie tyče nebo třeba deštníky, na místě totiž nebudou skříňky, kde by bylo možné věci uschovat. „Mick Jagger ani Keith Richards deštníky mít nebudou, nebudete je potřebovat ani vy. A z vlastní zkušenosti vím, že nejlepší atmosféru nakonec mají právě koncerty za deště,“ uvedl pořadatel akce Serge Grimaux pro novináře a dodal, že neplánují rozdávat ani pláštěnky, ani plavky. Grimaux zároveň uvedl, že pořadatelé čekají přibližně 50 tisíc návštěvníků.

Areál letňanského letiště, které se nachází pěšky necelý kilometr od stanice metra C Letňany, se pro fanoušky otevře ve 14:00. Samotný program podle informací dostupných na Facebooku události začne v 18:00 vystoupením první předkapely, kterou je švýcarská hard rocková skupina Gotthard. Naváže na ni od 19:00 vystoupení Pražského výběru v čele s Michaelem Kocábem. Přibližně od půl deváté se pak fanoušci dočkají vystoupení samotné kapely The Rolling Stones.

Koncert by měl trvat přibližně do jedenácti hodin, na opuštění areálu budou mít fanoušci zhruba tři hodiny času. Po tu dobu budou stále otevřené stánky s občerstvením, kde zájemci mohou nakoupit pomocí RFID náramku. Ten se dá dobít buď předem přes online konto, nebo přímo na místě. Nevyčerpané peníze budou podle pořadatele vráceny. U online kont automaticky do 5 pracovních dnů, v případně nabití na místě pak na základě žádosti o vrácení.

Poslední metro pojede v půl druhé

Policisté, pražský dopravní podnik i magistrát doporučují fanouškům využít zejména hromadnou dopravu. „K přepravě na akci doporučujeme využít linku metra C do stanice Letňany, jejíž provoz bude posílen. Návštěvníky upozorňujeme na velmi omezené možnosti parkování v místě koncertu,“ uvedl na svých stránkách pražský magistrát.



„Pro osobní automobilovou dopravu je v této lokalitě značně omezena parkovací kapacita a každý, kdo chce přijet autem co možná nejblíže k pódiu, riskuje několikahodinové čekání v kolonách, které se dají předpokládat,“ potvrdil mluvčí pražské policie Jan Rybanský doporučení magistrátu.

Dopravní podnik plánuje posílení a prodloužení provozu. Poslední metro na lince C tak z Letňan vyjede v 1:24, spoje navíc budou jezdit každé dvě až tři minuty. „Provoz metra bude po skončení koncertu posílen a prodloužen tak, aby všichni návštěvníci koncertu mohli využít k odjezdu linky metra,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Od 13:00 budou také přesunuty zastávky autobusů ve stanici metra Letňany v ulici Beladova.

Mapka znázorňující změny, které v souvislosti s koncertem britské skupiny The Rolling Stones chystá Dopravní podnik hlavního města Prahy.

V místě konání akce nebude podle organizátorů připravené žádné parkoviště. Zájemci tak mohou využít zejména parkoviště typu P+R. Po celé Praze se jich u stanic metra nachází sedmnáct. Nejbližší parkoviště P+R se nachází přímo na stanici metra Letňany, kapacitu má však pouze 633 vozů. Cena za den je dvacet korun.

Další velké parkoviště se nachází u Obchodního centra Letňany. Zde jsou k dispozici tři tisíce míst. Od obchodního centra se na stanici metra Letňany dostanou zájemci přibližně za 3 minuty a to autobusy 110, 136, 140 a 201. Poslední přímé spoje z Letňan odjíždějí přibližně ve tři čtvrtě na jednu v noci.

Kvůli koncertu plánuje řadu opatření i pražská policie. Probíhat budou podle mluvčího Rybanského již od osmi hodin ráno. „Na opatřeních se bude podílet několik stovek policistů pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie, kteří budou dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a dodržování veřejného pořádku,“ popsal Rybanský.



Modře vyznačené parkování P+R v Letňanech, červeně uzavírky v oblasti.

Kromě opatření policisté uzavřou i několik ulic v okolí letiště. „Uzavřeny budou ulice Jilemnická, Hůlkova, Křivoklátská, Tupolevova, Toužimská, Semilská, Ivančická, Ašská, Kramolínská, NN303, Beladova, Dětenická, Vrchlabská, Slovačíkova, Krnská, Žacléřská,“ uvedl na svých stránkách magistrát.

Cena nápojů na koncertu Pivo Pilsner Urquell (0,5 l) - 65 Kč

Limonáda (0,5 l PET), voda (0,5 l PET) - 50 Kč

Red Bull - 70 Kč

Tvrdý alkohol (4 cl) - 60 Kč

Alkoholické koktejly (Mojito, Cuba Libre...) - 130 Kč

Kauce na vratný kelímek - 75 Kč Zdroj: facebookové stránky události



„Do uzavřených ulic bude umožněn vjezd pouze složkám integrovaného záchranného systému, městské hromadné dopravě a rezidentům, kteří v oblasti bydlí, a to výhradně na základě vjezdové karty, kterou si mohou vyzvednout na Městském úřadu Letňany,“ vysvětlit Rybanský a doplnil, že u uzavírek budou stát policisté, kteří lidem případně poradí.

Britská kapela The Rolling Stones navštíví Českou republiku po jedenácti letech. Naposledy se představili na brněnském výstavišti v roce 2007. Středeční koncert v rámci turné No Filter je šestým v Česku. Fanoušci mají stále ještě možnost zakoupit lístky v oficiální distribuci.