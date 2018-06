Se stovkami migrantů z lodi Aquarius pomůže Španělsku Francie. Itálie a Malta je odmítly

VALENCIE/PAŘÍŽ Francie pomůže Španělsku s migranty z lodi Aquarius, kteří mají v neděli dorazit do španělské Valencie. Oznámil to v sobotu francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Podle něj Paříž vyšle do Valencie své úředníky, aby pomohli s posuzováním žádostí těchto migrantů o azyl. Francie chce též část migrantů přijmout, pokud si to budou přát.

Přes šest stovek migrantů, které před týdnem nalodili u libyjských břehů záchranáři z organizace SOS Méditerranée, odmítla přijmout Itálie a Malta. Francouzský prezident Emmanuel Macron kvůli tomu začátkem týdne obvinil Itálii z cynismu a nezodpovědnosti. Ani Francie ale nenabídla lodi Aquarius svůj přístav, což udělalo v pondělí Španělsko.



Ve čtvrtek ministr Le Drian nabídl svému španělskému protějšku Josepu Borrellovi, že Francie jeho vládě pomůže s migranty z této lodě, pokud běženci splní kritéria pro azyl. V sobotu v prohlášení Le Drian informoval, že jeho země pošle do Valencie zaměstnance úřadu pro ochranu uprchlíků, kteří budou pomáhat španělským úředníkům.

Francouzská ambasáda podle deníku El País informovala španělskou vicepremiérku Carmen Calvovou, která má koordinaci těchto migrantů na starosti spolu s valencijským premiérem Ximem Puigem, že Francie přijme migranty z lodi Aquarius, kteří vyjádří přání usadit se ve Francii.



Do Valencie mají všichni dorazit v neděli

Přijetí těchto migrantů, z nichž většina je ze subsaharské Afriky, už nabídly také některé španělské regiony, například Baskicko, Katalánsko či Baleáry.



Loď Aquarius a dvě italská plavidla, na něž byla většina migrantů z přeplněné lodi Aquarius začátkem týdne přeložena, jsou podle španělských médií nyní už ve španělských teritoriálních vodách poblíž Baleárských ostrovů a doprovází je fregaty španělského námořnictva. Do Valencie mají všichni dorazit v neděli, do přístavu budou vplouvat postupně, aby se jich mohli ujmout zdravotníci.