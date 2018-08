Strážci galaxie v ohrožení. Disney po vyhození režiséra bojuje i s herci

LOS ANGELES Společnost Disney vyhodila kvůli problémovým příspěvkům na sociálních sítích Jamese Gunna, režiséra připravovaného komiksového snímku Strážci Galaxie 3. To se nelíbí hercům. Nejhlasitěji se ozývá Dave Bautista, představitel Draxe Ničitele, který ve filmu chce skončit, pokud Disney nepoužije alespoň Gunnův scénář k filmu. Režisér ho měl už hotový odevzdat ještě před svým vyhozením.

„Stojím si zatím, že pokud Marvel (Marvel patří pod Disney, pozn. aut.) nepoužije Jamesův scénář, tak je požádám, aby se mnou přerušili smlouvu, vystřihli mě z filmů nebo mou roli přeobsadili. Prokazoval bych Jamesovi medvědí službu, kdybych tak neučinil,“ sdělil herec Dave Bautista pro magazín Shortlist. K roli Draxe Bautistu poutá, podle jeho slov, teď už opravdu jen podepsaná smlouva. „Pracovat pro někoho, kdo věří očerňovacím kampaním, mi způsobuje slušnou nevolnost,“ popsal svůj vztah ke společnosti Disney na Twitteru Bautista.

James Gunn před svým vyhazovem měl totiž stačit odevzdat již hotový nástřel scénáře pro třetí díl. Po Gunnově vyhození je ale otázkou, co se scénářem bude. Jednou z variant je i to, že k filmu bude kromě nového režiséra i nový scenárista. To by ale samozřejmě film velmi citelně zpozdilo.

Za svého režiséra se postavil i zbytek hereckého obsazení Strážců galaxie v otevřeném dopise adresovaném společnosti Disney. V něm ale, na rozdíl od samotného Bautisty, explicitně nežádají Gunnovo zpětné přijetí. Na internetu vznikají i petice na podporu Jamese Gunna. Ta nejznámější má v současné chvíli přes 370 tisíc podpisů.

Důvodem Gunnova vyhození koncem července byly jeho nevybíravé příspěvky na sociálních sítích. „Ta voda ze sprchy teče tak slabě, že mi připadá, jako by mi nějaké tříleté dítě močilo na hlavu.“ Tak zní jeden z Tweetů režiséra Jamese Gunna z let 2009 až 2011. „Postradatelní byli tak mužný film, že jsem z toho vym*dal duši z chlapečka sedícího v kině vedle mě,“ zní další.

Příspěvky známého režiséra, který byl v době jejich psaní stále poměrně neznámou tváří sesbíral a zveřejnil známý krajně pravicový konspirační teoretik Mike Cernovich. Právě i tento fakt je trnem v oku Bautistovi, který společnost Disney viní z toho, že věří „kybernáckům“.