Střelec v kanadském Torontu zabil dva lidi a 12 zranil. Je také po smrti

TORONTO V největším kanadském městě Torontu zastřelil útočník v neděli večer jednu mladou ženu a dalším 13 osobám způsobil zranění. Jeden ze zraněných zemřel později, oznámila bez dalších podrobnosti mluvčí místních vyšetřovatelů Monica Hudonová.

Podle agentury AP není jasné, zda 29letý pachatel podlehl zraněním, která utržil v přestřelce s policií, nebo zda spáchal sebevraždu. Šéf policie Mark Saunders řekl, že střelba ve čtvrti Greektown nebyla náhodná a nevyloučil, že mohla být teroristickým činem.



Vyšetřovatelé k druhé oběti střelby nesdělili žádné podrobnosti. V noci na dnešek však policie uváděla, že mezi zraněnými je i devítiletá dívka, která je v kritickém stavu. Stav dalších zraněných nebyl jasný.

Podle Saunderse použil pachatel pistoli. Bilance střelby v ulici Danforth Street nyní čítá tři mrtvé včetně útočníka. Toho policie nejdřív lokalizovala asi tři bloky od místa činu. Vzápětí se strhla přestřelka a muž se dal na útěk. Policie ho pak našla mrtvého. Speciální vyšetřovací jednotka má nyní zjistit, jak pachatel zemřel a zda policie při zásahu nějak nepochybila.

