Střelkyně z centrály Youtube citovala Hitlera, bránila zvířata a propagovala zdravý styl života

PRAHA Nasim Aghdamová, devětatřicetiletá tvůrkyně videí, se v úterý vydala s nabitou zbraní do centrály největšího internetového videoportálu Youtube, kde spustila střelbu. Postřelila tři lidi, dvě ženy a jednoho muže, který byl údajně její přítel. Motivem mohla být zlost na společnost YouTube kvůli malé sledovanosti jejích příspěvků i osobní konflikt s jejím přítelem.

Aghdamová začala ze zbraně pálit ještě, než vstoupila do budovy. Poté, co postřelila tři lidi včetně jejího přítele, spáchala podle všeho sebevraždu, píše britský server Telegraph.

Devětatřicetiletá žena z jižní Kalifornie vytvářela od roku 2011 na portál YouTube na kanálu „Nasim Wonder 1“ videa, ve kterých řešila práva zvířat a propagovala zdravý životní styl. Vyjádřila v nich ale také zlost, že její kanál nemá větší sledovanost a přičítala to právě firmě YouTube.

Kritická byla také ke společnosti obecně. Jedno z jejích videí, zveřejněné letos 25. března, mělo název „Co si myslíte o svobodě projevu a existuje skutečně v západních zemích?“. Svoboda slova byla jedním z témat, které na jejím kanále silně rezonovalo.

Identitu střelkyně na svém twitterovém účtu potvrdila policie ze San Bruno, kde se centrála YouTube nachází.

The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details - https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5