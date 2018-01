Hilšer zašel na akci protikandidáta, kterého by chtěl za kancléře. Fischer ho požádal, aby odešel

PRAHA V noci na čtvrtek došlo ke „střetu“ mezi prezidentskými kandidáty Markem Hilšerem a Pavlem Fischerem. Neplánovaně se setkali v noci na čtvrtek před a uvnitř kavárny Rock Café na Národní třídě. Hilšer se před podnikem bavil s fanoušky jeho protivníka, na pozvání Fischerových fanoušků zašel i dovnitř. Po chvíli ho ale příchozí Fischer vyvedl se slovy, že se jedná o jeho soukromou akci. Podle Hilšera celá situace proběhla poklidně a v přátelském duchu.

Na „střet“ obou prezidentských protikandidátů na svém facebookovém profilu jako první upozornil Hilšerův spolupracovník Patrik Kuba. Hilšer se spolupracovníky šel náhodou kolem místa, kde měl Fischer akci.



„Krátce jsme se pozdravili s Fischerovým týmem a jeho paní s tím, že si gentlemansky vyměníme placky. Velké překvapení nastalo, když mezi nás dorazil Pavel Fischer, naší placku si nevzal a okamžitě nás vyhodil,“ píše se v příspěvku uživatele, který pro Hilšera pracuje jako správce sociálních sítí. Kuba na svém profilu uveřejnil i fotografii, na které je zobrazen Fischer, jak se svého protikandidáta dotýká.

Podle tiskové mluvčí Marka Hilšera ale všechno proběhlo k poklidu. V kavárně se v té době konala akce „Fisch You Were Here“ na podporu Fischerovy prezidentské kampaně. Fanoušci Hilšerovi nabídli, aby si na klopu připnul tyrkysovou placku s logem svého protikandidáta a on jim vyhověl. Pak ho pozvali i dovnitř.



Krátce poté se ale objevil Fischer a vyzval Hilšera, aby z jeho soukromé akce odešel. Na místě mu prý sdělil, že by nebylo vhodné, aby se na jeho soukromé akci zdržoval.



„Ta fotografie je nekvalitní. Na první pohled se sice může zdát, že Fischer pana Hilšera vyhazuje, ve skutečnosti ho ale jen upozornil, aby z jeho akce odešel,“ komentuje snímek pro Lidovky.cz tisková mluvčí Marka Hilšera Pavla Čechová. Celý rozhovor se podle ní odehrál v přátelském duchu.

Fischerovo tiskové oddělení celý incident okomentovalo tak, že Hilšer na akci nebyl pozván, a tak nemohl být vpuštěn dovnitř. „Marek Hilšer nebyl na akci zván. O účast neprojevil zájem ani při společném setkání kandidátů při Superdebatě v televizi Nova. Pavel Fischer proto po svém příchodu Marka přivítal a potvrdil mu, že se jedná o soukromou akci,“ popisuje tisková mluvčí Alena Ježková.

„K žádné potyčce ve skutečnosti nedošlo. Řada lidí, kteří podporují Pavla Fischera, mě zná, a tak jsme se před kavárnou jen pozdravili. Poté přišel pan Fischer, popřáli jsme si mnoho štěstí v prezidentské kampani a rozešli jsme se. Na místě vládla přátelská atmosféra,“ komentuje setkání Marek Hilšer.

Situace je o to zajímavější, protože Hilšer v jedné z prezidentských debat během týdne řekl, že by v případě svého vítězství Fischerovi nabídl místo hradního kancléře. Fischer přitom na slova svého protikandidáta v debatě zareagoval nejistým pokýváním hlavou. Zůstává otázkou, zdali ho neurazila.

„Pan Fischer je velice erudovaný člověk, je to bývalý diplomat. Mě by se jako kancléř líbil. Kdybych zvítězil v prvním kole voleb, tak v druhém bych panu Fischerovi toto místo rád nabídl. Samozřejmě jsme o tom předtím nediskutovali. Myslím si, že to jako urážku nebral,“ popisuje pro Lidovky.cz Hilšer.

Příspěvek o 'střetu' kandidátů zveřejnil Patrik Kuba na svém facebookovém profilu. Krátce poté text sdílela i Hilšerova oficiální stránka - Marek Hilšer na Hrad. Během noci ale příspěvek z obou profilů zmizel.

„Na oficiální stránce Marka Hilšera se to ocitlo omylem. Od interpretace Patrika Kuby se distancujeme, protože takto ta situace neproběhla, a proto jsme příspěvek po uveřejnění smazali. Pokud to náš správce sítí na svém profilu sdílel, tak se s tím neztotožňujeme,“ komentuje Pavla Čechová.