Stropnický: Seskoky výsadkářů byly po neštěstí na Letné zrušeny

PRAHA Kvůli sobotnímu neštěstí při Dni armády na Letné byly podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) zrušeny seskoky parašutistů při veřejných akcích. Zákaz potrvá minimálně do ukončení vyšetřování incidentu. Dva ze tří lidí, kteří byli zraněni při dopadu jednoho z parašutistů mezi diváky, podle ministra opustí nemocnici v neděli nebo v pondělí.

Stropnický to řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce České televize „Nikdo z těch lidí není ve vážném ohrožení. Myslím, že dva ze tří budou buď

dnes, nebo zítra propuštěni do domácího ošetření,“ uvedl ministr. Kromě šestatřicetiletého výsadkáře byla při jeho dopadu zraněna žena a dítě.



Podle ministra byl zřejmě příčinou nehody poryv větru, který výsadkáře odnesl mimo vyhrazené území seskoku. „V každém případě jsme ale s okamžitou platností zrušili jakékoli seskoky parašutistů při veřejných akcích, protože nejdřív musíme vyšetřováním zjistit, kde se stala chyba,“ řekl Stropnický. Seskoky budou pozastaveny minimálně do ukončení šetření, dodal.

Svědci neštěstí podle ministra uvedli, že parašutista byl silným poryvem větru „těsně nad zemí prostě jako by katapultován do prostoru, kde byli diváci“. „Byla to souhra náhod a povětrnostních podmínek,“ dodal.



Neštěstí se stalo při seskoku osmi parašutistů na závěr Dne armády na Letné. Jeden z výsadkářů minul stanovenou plochu, dopadl na ohrazení, za kterým stáli diváci, a shodil ho, uvedla v sobotu Vlastimila Cyprisová z tiskového odboru generálního štábu armády. „Událost byla předána Vojenské policii a Policii ČR,“ dodala.

Výsadkář si pohmoždil nohy a záda, skončil v Ústřední vojenské nemocnici. Zraněná žena byla při vědomí, měla pohmožděná záda a loket,“ řekla řekla mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová. Žena a zraněné dítě byly převezeny do nemocnice v Motole.