Studentské volby vyhráli s náskokem Piráti. Druhé skončilo ANO, čtvrtá SPD

PRAHA Studentské volby do sněmovny vyhráli s náskokem Piráti, kteří získali téměř 25 procent hlasů. Druhé hnutí ANO mělo 11,88 procenta hlasů, třetí TOP 09 dostalo 11,75 procenta a čtvrtá SPD 7,76 procenta. Do sněmovny by středoškoláci poslali ještě Zelené, ODS a hnutí Sportovci.

Celkem odevzdalo hlas 40 068 studentů z 281 škol po celé České republice. Informovala o tom společnost Člověk v tísni, která studentské volby od roku 2010 pořádá.



Volit mohli žáci starší 15 let. Školní volby se uskutečnily v úterý a ve středu. Věrně napodobovaly ty opravdové. Zasedly studentské volební komise, voliči museli prokázat svou totožnost, obdrželi hlasovací lístek, za plentou na něm zakroužkovali vybranou stranu a vhodili ho do urny. Po ukončení komise sečetla platné hlasovací lístky a výsledky poslala k dalšímu zpracování sociologické agentuře Millward Brown.

„Výsledky Studentských voleb bude možné za pár týdnů srovnat s výsledky voleb reálných. Je jisté, že se budou výrazně lišit. Zároveň ale to, jak ?nanečisto ? volili studenti, zřejmě naznačuje určitý trend ve vývoji voličských preferencí,“ uvedl ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota. Většina žáků podle něho stejně jako v minulosti přistupovala k volbám zodpovědně, někteří ale volili z recese.

Na gymnáziích si TOP 09 vedla lépe, na učilištích hůř

U studentů by neuspěly některé současné parlamentní strany. KDU-ČSL získala 3,49 procenta hlasů, komunisté 3,29 procenta a ČSSD 2,48 procenta. Naopak Piráti vyhráli na gymnáziích, středních odborných školách i učilištích. Zatímco na gymnáziích ale skončila druhá TOP 09 s více než 15 procenty hlasů, na středních odborných školách byla až čtvrtá za Piráty, ANO a SPD, na učilištích se pak před ní dostali ještě hnutí Sportovci, Blok proti islamizaci, Rozumní a komunisté.



Před sněmovními volbami v roce 2013 studentské volby vyhrála TOP 09 s téměř 18 procenty hlasů, v těsném závěsu za ní skončili Piráti. Do Sněmovny by tehdy mladí poslali ještě ANO, sociální demokraty, DSSS a ODS. Hlasovalo zhruba o deset tisíc studentů více než letos.

Člověk v tísni chce prostřednictvím voleb přiblížit mladým lidem základní principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a zvýšit jejich zájem o volby a politiku vůbec. Školám, které se do akce zapojí, pak nabízí informační materiály a modelové aktivity, které mohou učitelé se studenty využít přímo v hodinách ještě před konáním voleb.