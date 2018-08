Studie porovnala znečištění v 10 metropolích EU. Pražský vzduch je nejhorší

PRAHA Dýchat po čtyři dny pražský vzduch je zhruba to samé, jako si každý den zapálit jednu cigaretu. K tomuto závěru dospěla studie bruselského think tanku Transport &­Environment (T&E). Ten sestavil data z ­měřicích stanic v deseti nejoblíbenějších evropských metropolích a znečištění polétavým prachem pak porovnal s obdobnými hodnotami mikročástic, které kuřák nasaje do plic v jedné cigaretě.

Srovnání se přitom zaměřilo na částice prachu o velikosti menší než 2,5 mikrometru, tedy ty, které se mohou usazovat v průduškách a být nosiči těžkých kovů nebo škodlivých aromatických uhlovodíků.

Téměř stejně špatný vzduch jako v Praze dýchají podle T&E turisté i domácí obyvatelé také v Istanbulu. O polovinu méně polétavého prachu letošní první srpnový týden do svých plic nasáli lidé v Amsterdamu, Vídni nebo Paříži. Jako vůbec nejčistší města evropské turistiky ze srovnání vyšla Barcelona a Dublin.

Podle Jense Müllera, výzkumníka T&E, je znečistěný vzduch ve velkých městech odvrácenou stranou bující turistiky. „Městští politici by se měli snažit o zlepšování kvality ovzduší, protože jinak budou muset čelit úbytku turistů,“ varoval.

Přepočet nadýchaného vzduchu na vykouřené cigarety je nicméně podle odborníků diskutabilní – především proto, že se zaměřuje jen na mikroprach a ignoruje jiné nebezpečné látky v tabáku.

Porovnání Prahy s jinými metropolemi ale poukázalo na jiný fakt – metropole je zahlcena auty, jejichž provoz nikdo nereguluje.