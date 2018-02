Sucho v Česku přivře kohoutky. Stát začne vyhlašovat bdělost a pohotovost

PRAHA Poslední tři roky doráží sucho na českou krajinu se stále větší intenzitou. Loni v létě tak obyvatelé Přerovska nesměli brát vodu z potoků a Bečvy na zalévání zahrad. V obci Přibice na Břeclavsku už čtyři roky skoro nepršelo, vysychají studny a loni tam zmizel poslední ze tří rybníků.

Vláda se proto rozhodla, že si sucho zaslouží nejméně stejnou pozornost jako povodně. Ještě letos bude připraven zákon, který zavede stupně ohrožení suchem, analogicky jako je tomu u záplav. A lidé se podle nich budou muset chovat.

„Předpokládáme tři stupně sucha: mírné, silné a mimořádné,“ sdělil LN ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Sucho se bude sledovat a vyhlašovat podle míry nedostatku vody. Čím horší se bude jevit výhled na její dostupnost, tím přísnější preventivní opatření se spustí. Stěžejním ukazatelem bude průtok v hlavních řekách a jeho pokles pod dlouhodobou normu. Vedle toho hraje roli i to, kolik naprší, hladina podzemních vod a nádrží nebo jak mnoho vody se v důsledku vedra odpařuje.



Počítá se se dvěma stupni vyhlašovaných stavů – bdělostí pro mírné sucho a pohotovostí pro sucho silné až mimořádné. Stejně jako u povodní by míru ohrožení určoval Český hydrometeorologický ústav. V uplynulých letech už by řada českých regionů výstražných stupňů dosáhla. „V některých oblastech první, v některých dokonce druhý stupeň. Jižní Morava už by jich dosahovala skoro každý rok,“ řekl Brabec.

Speciální „suché“ paragrafy připravuje ministerstvo zemědělství ve spolupráci s resortem životního prostředí. Podle Brabce by restrikce dopadla nejdřív na průmysl, zemědělství a služby, hovoří o „dramatickém omezení“. Došlo by i na běžné obyvatele. Čím horší by byla předpověď, tím více by se omezil odběr z řek, potoků nebo nádrží. V nejzazší variantě, pokud by mimořádné sucho trvalo dlouho a nelepšilo se, by dolehlo omezení i na veřejný vodovod.