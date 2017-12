Jednou z hvězd Rock for People bude oscarový hrdina „Sugar Man“ Rodriguez

Hlavní hrdina jednoho z nejpozoruhodnějších příběhů historie moderní hudby "Sugar Man" Rodriguez posiluje programovou sestavu nadcházejícího ročníku festivalu Rock for People. Ten se uskuteční od 4. do 6. července v hradeckém Festivalparku.

„Jeho neuvěřitelný životní osud zná díky oscarovému snímku Pátrání po Sugar Manovi celý svět. Zatímco on pracoval ve Státech jako dělník, staly se jeho písně symbolem boje za svobodu pro celou generaci Jihoafričanů,“ říká šéf Rock for People Michal Thomes. A slibuje: „Vidět tohohle charismatického umělce na živo, navíc téměř v den jeho šestasedmdesátých narozenin, patří k zážitkům, které si budete pamatovat.“ Rodriguez bude nejstarším umělcem, který kdy na Rock for People vystoupil.

Sixto Rodriguez, jak se Sugar Man jmenuje vlastním jménem, pochází z detroitské rodiny s mexickými kořeny. Jeho kariéra folkaře začala v 60. letech v hippie klubech Detroitu. Po čase si jej všimli producenti Dennis Coffey a Mike Theodore, kteří doufali, že našli talent srovnatelný s Bobem Dylanem, ale alba Cold Fact z roku 1970 ani o rok starší Coming from Reality očekávání nesplnila.

Rodriguez postupně ztratil se světem showbyznysu kontakt, živil se jako dělník na stavbách a v továrnách. Jeho nahrávky se mezitím dostaly do Austrálie, Jižní Afriky a na Nový Zéland. Jižní Afrika, izolovaná tehdy kvůli apartheidu, Sixta Rodrigueze vzala za svého, pro celou jednu generaci Jihoafričanů byly jeho pokoutně nahrávané a šířené písně symbolem boje za svobodu.

Popularita Sixta Rodrigueze, o níž on sám neměl tušení, dosáhla obrovských rozměrů, zejména poté, co se rozšířila fáma o jeho úmrtí. Až pád apartheidu a internet přinesly rozuzlení dávné historie: dva jihoafričtí fanoušci Sugar Mana vystopovali a vydali se jej hledat. Tuto cestu, včetně triumfálního návratu starého dělníka před desítky tisíc fanoušků, zaznamenal v Oscarovém dokumentárním filmu Pátrání po Sugar Manovi švédský režisér Malik Bendjelloul.

Z programu Rock for People 2018 jsou zatím potvrzeni například The Prodigy či Skillet. Poprvé se českému publiku představí kapely In This Moment, Sick Puppies nebo Pop Evil.