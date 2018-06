Divoký summit EU, konec školního roku a Malá bude vysvětlovat ‚diplomku‘

PRAHA Dlouho do noci pokračovaly debaty o migraci na summitu Evropské unie. Aby prosadil své požadavky týkající se migrační problematiky, zablokoval italský premiér Giuseppe Conte schválení už domluvených závěrů schůzky k tématům jako je obrana a bezpečnost či digitalizace evropského hospodářství. O těchto tématech se šéfové států a vlád bavili odpoledne a v podvečer, o migraci začali diskutovat až večer u neformální večeře.

Debata o brexitu. Dnes pokračuje druhý den jednání šéfů států a vlád zemí EU. Nejprve se 27 prezidentů a premiérů sejde k diskusi o vývoji jednání kolem brexitu, britského odchodu z bloku. Následovat bude eurosummit, tedy schůzka lídrů zemí platících společnou měnou, o možných změnách a reformě měnové unie.

Malá bude vysvětlovat kontroverze. Premiér Andrej Babiš po příletu z evropského summitu uvede do úřadů nové ministry. Od 16:30 začíná uvedení do funkce nového ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála. Následuje od 17:20 uvedení do funkce nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé. Ta má navíc vysvětlit Babišovi podezření z plagiátorství při psaní své diplomové práce z roku 2011. Podle serveru iRozhlas.cz Malá ve své práci převzala celé pasáže, některé dokonce i s překlepy původního autora.

Veselý den pro děti a studenty. Dnes je konec školního roku, rozdávají se vysvědčení.



Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli schvalovat zrychlení stavby významných silnic a železnic, zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti nebo vládní návrh změn v důchodech. Ve finále je třeba i vládní technická novela volebních zákonů, která reaguje zejména na problémy s počítáním přednostních hlasů v loňských sněmovních volbách.

Pohřeb Vranského. Poslední rozloučení s veteránem druhé světové války a jedním z českých letců britského Královského letectva (RAF) Pavlem Vranským se koná ve strašnickém krematoriu. Zemřel v neděli 24. června.