Superpotraviny, zabijačky i polární treska. Kam v zimě za dobrým jídlem?

Pochoutky ze zabijačky, ryba, která se dá ulovit jen tři měsíce v roce, superpotraviny i festivaly vín. Server Lidovky.cz přináší pár tipů na originální zimní gastro radovánky.

Chef Time Fest

Festival přiblíží přední českou gastronomii nejen skrze jedinečné menu, ale také prostřednictvím školy vaření a dalších tematických akcí. Během festivalu hosté mohou osobně poznat ty nejlepší pražské kuchaře, budou je sledovat při práci, sdílet s nimi své kulinářské dojmy a především ochutnávat jejich speciality. Osobně poznáte nejlepší kuchaře z předních pražských restaurací, ochutnáte jedinečná menu a můžete se zúčastnit i škol vaření, tematických workshopů Michelin Star Menu nebo Master Chef Menu, kuchařských duelů a dalších akcí. Místem konání většiny z nich je pořádající pražská restaurace AvantGarde v Dejvicích, na Evropské ulici.



Polévková smršť

Teplá polévka by měla tvořit základ každého podzimního a zimního menu. Pokud patříte mezi milovníky polévek, pak neváhejte a zajděte na pražského Anděla, kde právě v tento čas probíhá tzv. Polívková smršť. Akce, na které svůj gastronomický požitek z dobrého jídla budete moci propojit s veřejnou sbírkou, jejíž výnos putuje do obecně prospěšné společnosti ERGO Aktiv, která poskytuje účinnou rehabilitaci lidem po mozkové příhodě a úrazech hlavy.

Polární treska

Speciální připravila pro všechny milovníky dobrého a kvalitního jídla také restaurace Kampa Park. Do března mohou hosté ochutnat menu z polární tresky, která se loví jen tři měsíce v roce, a hlavně ve Skandinávii je považována za mimořádnou pochoutku. Polární tresky totiž migrují za polárním kruhem a jejich maso má velice jemnou a delikátní chuť.



Masopustní menu

Masopust, tedy svátek veselí a gastronomických lahůdek letos oslavují restaurace napříč celou republikou. Od jelítek, přes jitrničky až po polévky: v rozmanité nabídce chodů si přijde na své každý. Stačí si jen vybrat to pravé zabijačkové menu. Pořádnou inspiraci českou tradiční kuchyní nezapřou vepřové hody v restauraci „home by UNIC“. Šéfkuchař Petr Šmrha dotáhl české klasické pochoutky z vepřového do naprosté dokonalosti. Menu bude k dispozici v době masopustu, tedy v první polovině února.



Prague Wine Week

Předposlední týden v lednu se Praha stane dějištěm devátého ročníku festivalu vína Prague Wine Week 2018. Během festivalu se vinaři a dovozci spojí s vybranými pražskými restauracemi a vinnými bary a po celý týden budou nabízet tříchodová menu snoubená s víny za doporučenou paušální cenu. Degustačním centrem festivalu bude trojice vinných barů Vinograf. Po celý týden zde bude možné po skleničkách ochutnat devadesátibodová vína Prague Wine Trophy a ve Vinografu Senovážné i Championy. Vyvrcholením festivalu bude jubilejní, již desátá Galadegustace medailových vín Prague Wine Trophy.

Grand Restaurant festival

Devět desítek českých restaurací zařazených do publikace Maurerův výběr Grand Restaurant do konce února bude zájemcům opět nabízet zvýhodněné degustační menu. Kuchaři se při letošním devátém ročníku Grand Restaurant Festivalu nechali inspirovat mottem Superfood za super ceny! a nabídnou pokrmy ze superpotravin, které mají příznivé účinky na lidské zdraví. Cena degustačního menu je podle počtu chodů mezi 250 a 600 korunami.Podle organizátorů gastronomické akce kuchaři tak do svých jídel zahrnuli fermentovanou zeleninu, včelí produkty nebo mořské řasy a surovinami jim byly i mušle, zvěřina, játra nebo jehněčí.



Slané palačinky

V proslulé pražské zmrzlinárně Crème de la Crème se návštěvníci mohou zastavit i v chladném zimním počasí. Za návštěvu ovšem stojí zejména palačinky, ať už slané „galetky“, které nabízí množství náplní od tofu s rajčaty, bazalkou a rukolou, přes Quattro formaggi se čtyřmi druhy sýrů po parmskou šunku se smetanovým sýrem Philadelphia nebo kombinaci sušených rajčat, kozího sýra, pesta a vlašských ořechů.

Valentýnské menu

Láska prochází žaludkem. A valentýnská tradice se u nás čím dál tím více rozmáhá. Menu pro zamilované připravila i restaurace La Loca, Mlýnec, Signature v Brně, Sddharta Café a spousta dalších.

Čínský nový rok

Čínský nový rok patří mezi nejstarší celosvětové tradice, které probíhají především ve východoasijských zemích. Postupem času se však ukazuje, jakou sílu a dosah má bohatá čínská historie. Oslavy čínského nového roku vstupují stále více do povědomí obyvatel zemí i mimo asijský kontinent. A Česká republika není výjimkou. Oslavit ho můžete i dobrým jídlem například v pražské restauraci SaSaZu.