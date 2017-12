Sex jen s výslovným souhlasem? Ve Švédsku se chystá tvrdý zákon o znásilnění

STOCKHOLM Vlna nesouhlasu se sexuálním obtěžováním letos dlouho letěla světem pod hashtagem #MeToo. A liberální Švédové se rozhodli, že budou věc řešit legislativně. Podle tamního návrhu zákona by měl každému sexuálnímu kontaktu předcházet explicitní souhlas, že s ním oba partneři souhlasí. To by mělo pomoci snížit počet znásilnění a sexuálních útoků.

Za znásilnění se bude považovat každý sexuální kontakt, pokud s ním nedali oba partneři jednoznačný souhlas. Místopředsedkyně vlády Isabella Lövinová ze strany Zelených prohlásila, že globální kampaň proti obtěžování prokázala, že je nezbytné legislativu změnit.

Švédští poslanci o ní měli hlasovat ještě před Vánoci, očekávalo se její schválení. Podle dosavadních švédských zákonů mohlo být vzneseno obvinění ze znásilnění pouze tehdy, pokud se podařilo prokázat, že útočník použil pro svůj cíl hrozby násilím. Předseda vlády za sociální demokraty Stefan Löfven uvedl, že jeho koalice se chystala k této „historické reformě“ už od chvíle, kdy před třemi roky usedla ve společném kabinetu.

„Společnost stojí na vaší straně,“ vzkázal premiér Löfven všem obětem sexuálního násilí. Podle představ vlády by měl zákon začít platit od 1. července příštího roku. Balík zákonů zahrnuje i další novinky. Trestným činem se stane najímání zahraničních prostitutek, zvýší se také trestní sazba za sexuální násilníky. Kritici namítají, že úprava legislativy povede k lavinovému zvýšení počtu obvinění.