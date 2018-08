Švestkové koláče patří k tomu nejlepšímu z české kuchyně. Vyzkoušejte je se skořicí

V čem je naše kuchyně opravdu skvělá? Co umíme báječně jsou všechny pečené i nepečené sladké pochoutky, naše buchty, koláče, šátečky, rohlíčky, dorty, záviny, nákypy, ovocné knedlíky a jiné zákusky které neodmyslitelně k české a moravské kuchyni patří.

Ovocné koláče jsou samostatnou kapitolou a logicky souvisí tradičně s potřebou všechno ovoce, které se urodilo spotřebovat.



Kadlátka či karlátka? Oboje!

Švestkové koláče patří ke stálicím naší kuchyně, nakonec vždyť švestky mají u nás dlouhou historii, která se datuje do období vlády Karla IV., ten totiž výrazně podporoval rozšíření jejich pěstování, pravděpodobně proto se švestkám začalo říkat kadlátka či karlátka. Také švestková povidla se vařila snad všude, kde se urodily švestky a představují velmi originální způsob, jak bez cukru švestky (a i hrušky) zakonzervovat. Nakonec švestky co do pěstování předběhly i jablka.

Slíváky i trnky

Těžko říct, který ovocný koláč je nejlepší, každý má své favority. Švestkové koláče jsou oblíbené zásluhou nejen své pikantnější chutě, ale i variabilitou s jakou lze švestky do koláčů a sladkých jídel použít. Každá oblast Čech i Moravy má svoje lokální švestkové speciality s neuvěřitelně zažitými a vtipnými jmény, a tak se ve Východních Čechách dělají slíváky (i slivaky), tedy vláčné buchty se švestkami, anebo na Moravě máme koláče se švestkami, drobenkou a povidlové frgály a na Domažlicku zase vévodí domažlické koláče se všemi různými náplněmi. Na Valašsku se některým odrůdám švestek říká trnky a mimo buchet se také hlavně zužitkují v kapalné formě – ve slivovici.



Jedním z nejlepších koláčů, které jsem nedávno ochutnala byl švestkový s mákem z litého těsta, s maďarskou inspirací. Chuťově perfektní, zvláště když zapomenete pro tentokrát na žmolenky či jiné posypy a sáhnete po máku.

Kombinace švestek a máku je absolutní klasikou a tyto suroviny se k sobě nehodí jen barevně, oba mají modravý nádech, ale i chuťově. Je to vždy velké těšení na opravdu vyzrálé švestky a pak rozhodování jaký švestkový koláč upéct. Makové řezy se švestkami ukazují jak švestky a mák se k sobě hodí.

Vládnou i jiné chutě ke švestkám

Komu nechutná mák může zkusit ještě jinou kombinaci: švestky se skořicí. Tentokrát ne z kynutého nebo třeného těsta, ale z těsta křehkého, netradičně pečeného na plechu. Nakonec proč ne, každý koláč z křehkého těsta nemusí mít jen kulatou formu téměř již se železnou pravidelností s vroubkovaným okrajem. Křehkost koláče podtrhne prášek do pečiva, takže těsto je opravdu vláčnější, než byste od křehkého těsta, které se má zásadně drobit, čekali.

Skořice se švestkami, vanilkou a citrónovou kůrou je překvapivě chutná kombinace a máslové křehké těsto jen doplňuje chutě.

Švestkový koláč se skořicí z křehkého těsta

Suroviny na 1 větší plech

Na těsto:

200 g másla



150 g cukru



3 lžíce cukru ovoněného pravou vanilkou



2 vejce



citrónová kůra z 1/2 citrónu



3 lžíce mléka



500 g hladké mouky



1 balíček prášku do pečiva



Na náplň:

1,5 kg zralých švestek



20 g cukru s 1 lžící mleté skořice



moučkový cukr na posypání



Nejdříve v míse kuchyňského robotu spojíme na kousky nakrájené studené máslo, cukr a vanilkový cukr. Poté přidáme nastrouhanou citrónovou kůru a dále šleháme. Postupně přidáváme mléko. Současně postupně přidáme odváženou mouku promíchanou s práškem do pečiva, těsto poté vyjmeme a rychle zpracujeme na pracovní ploše do bochánku. Těsto zabalíme do fólie a necháme asi 30 minut v ledničce odpočinout.

Mezitím si zahřejeme troubu na 180° C. Omyjeme švestky a rozkrojíme je na půlky a dáme stranou. Vymažeme plech máslem. Nyní těsto vyjmeme z ledničky, lehce na pomoučněné ploše rozválíme a přeneseme na plech. Hustě poklademe půlkami švestek a zasypeme ochuceným skořicovým cukrem. Dáme péct do trouby na 30 až 40 minut, dokud koláč nebude plně upečený s okraji do zlatova. Necháme vystydnout, krájíme a posypeme moučkovým cukrem podle chuti.