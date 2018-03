Svět bude komentovat opětovné zvolení Putina, Britové podají informace o otravě exšpiona

PRAHA Vladimir Putin se na dalších 6 let stal prezidentem Ruska. Dnes by měly být známé oficiální výsledky ruských voleb, stejně jako reakce státníků z celého světa.

Vladimir Putin získal v prezidentských volbách podle odhadů kolem přes 70 procent hlasů a byl zvolen v prvním kole. Putin si tak podle všeho zajistil mandát do roku 2024, kdy mu bude 71 let. Politickou scénu největší země světa ovládá už 18 let - čtrnáct let byl prezidentem a čtyři roky předsedou ruské vlády. Jeho popularita se udržovala na stabilně vysoké úrovni, Rusové oceňovali stabilitu země, připojení ukrajinského Krymu k Rusku a operace ruské armády v Sýrii.

V pondělí by měly být známé konečné výsledky voleb, čekají se gratulace a komentáře z celého světa.

V Praze v Malostranské besedě se od 19:00 koná beseda na téma S Putinem na věčné časy? Zúčastní se historička Daniela Kolenovská z Fakulty sociálních věd UK, novinářka Petra Procházková z Lidových novin a bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář.



V Bruselu proběhne jednání ministrů zahraničí zemí EU. Britský ministr Boris Johnson seznámí své kolegy z unijních zemí se situací kolem nedávného útoku nervovou látkou v Salisbury, ze kterého Londýn viní Rusko. Zabývat se budou i vývojem na Ukrajině a děním v Sýrii a na Korejském poloostrově.

Organizátoři čtvrteční výstražné stávky studentů předají do kanceláře Senátu sebrané podpisy pod iniciativou #VyjdiVen i shromážděné fotografie či videa z protestů.

V 10:00 proběhne oslava 25 let Hospodářské komory. Představitelé komory, podnikatelé a zástupci státních orgánů se ohlédnou za čtvrtstoletím svobodného podnikání v Česku. Prezident komory Vladimír Dlouhý představí vize pro podnikatelské prostředí, nové logo i knihu o historii komorového hnutí. Akce se zúčastní mimo jiné i premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Na programu je také audiozdravice prezidenta Miloš Zemana.

Soud bude pokračovat v projednávání žaloby bývalého hejtmana Davida Ratha, který chce po státu 30 tisíc korun za to, že byl k soudu kvůli údajné korupci podle svých slov „vlečen v poutech“.