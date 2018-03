Svět knihy Praha se zaměří na komiks. Přijede i autor Incalu Alejandro Jodorowsky

Organizátoři mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha zvolili pro 24. ročník jako jedno z hlavních programových témat komiks. Akce proběhne od 10. do 13. května na Výstavišti v Holešovicích.

Fanoušci komiksové literatury zde budou mít příležitost setkat se s předními domácími komiksovými autory: Jaromírem 99, Karlem Jerie, Nikkarinem, Vojtěchem Maškem, Lucií Lomovou, Pavlem Čechem či autorem Čtyřlístku Jaroslavem Němečkem.

Ze zahraničí dorazí silná delegace německy mluvících autorů v čele s Reinhardem Kleistem, dále pak Francouzka Catel Muller či Finka Kati Närhi. Hlavní hvězdou ovšem bude legendární chilsko-francouzský filmový a komiksový tvůrce Alejandro Jodorowsky.

„Je hvězda a také mystický umělec. Je to čest, že přijal naše pozvání setkat se poprvé s českými čtenáři,“ podotýká k jeho návštěvě dramaturg festivalu Guillaume Basset. Do kinematografické historie se nyní devětaosmdesátiletý Jodorowsky zapsal westernovým snímkem El topo nebo kultovní Svatou horou, v nichž si i zahrál.

Ve filmu stejně jako v komiksu ho ovlivnil jeho příklon k surrealismu a zájem o mystično, který se projevuje i v jeho vlastní terapeutické nauce – psychomagii. V komiksové tvorbě je významná zejména jeho spolupráce s francouzským kreslířem Moebiusem.

Už i čeští fanoušci jej znají díky rozsáhlému cyklu ze světa Incalu (Incal, Kasta metabaronů, Technokněží). Do své imaginace bez hranic vtáhl Jodorowsky naše čtenáře komiksů také v portrétu mocného renesančního rodu Borgia nebo v duchovním tibetském příběhu Bílý Láma.

„Komiks je žánr, který vyjadřuje věci jinak – a někdy i lépe – než klasická literatura,“ vysvětluje volbu komiksu jako letošního důležitého tématu ředitel Světa knihy Radovan Auer. V rámci Světa knihy Praha vznikne v Průmyslovém paláci celá komiksová zóna, jejíž součástí budou dva programové sály a také specializovaný obchod, jenž nabídne kompletní českou komiksovou produkci a výběr zahraničních komiksů.

Svět knihy Praha také připomene pomyslných 170 let domácího komiksu. Klíčovou roli pak sehrají dva projekty. Osmdesát let letos slaví Rychlé šípy a při té příležitosti se více než padesát současných autorů pustilo do remaku tohoto legendárního seriálu. Díky tomu tedy bude nejen připomenuta legenda, ale budou představeni i aktuální tvůrci.

Spojnicí s druhým hlavním tématem veletrhu, jímž je „Převratné 20. století“, jsou komiksová zpracování vzpomínek pamětníků v rámci projektu Paměť národa. O své zkušenosti se tak podělí Tomáš Hodan, Karel Osoha a Tomáš Kučerovský, spoluautoři komiksové knihy Totální nasazení, v níž zpracovali příběhy žen z pracovních táborů.

Na veletrhu budou uvedeny i ty nejaktuálnější a nejzajímavější projekty současného domácího komiksu – příběhy hrdinů z heydrichiády, bratrů Mašínů či zpracování nedávné kuřimské kauzy.