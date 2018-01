Svět reflektuje kauzu Čapí hnízdo. Česko prožívá politickou detektivku, píší v Německu

BERLÍN/LONDÝN Česko prožívá politickou detektivku, je přesvědčen německý list Süddeutsche Zeitung. Prestižní německý deník tak popisuje situaci, kdy je premiér Andrej Babiš vyšetřován pro podvod a hrozí mu ztráta poslanecké imunity. Jeho vláda navíc zrovna usiluje o to, aby jí Poslanecká sněmovna dala důvěru. Dění v Česku v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo si všímá i britský list The Guardian.

„Tajná zpráva, obviněný šéf vlády. Je to skutečná politická detektivka, kvůli níž Česko zadržuje dech,“ píše Süddeutsche Zeitung v textu, který zveřejnil na svém webu. Přitom podle listu mělo být vše jednoduché - Babišovo hnutí ANO jasně vyhrálo říjnové parlamentní volby a mohlo si vybírat koaliční partnery. Vše ale komplikuje obvinění z milionového podvodu.



Kauzu kolem Čapího hnízda list stručně vysvětluje a připomíná i zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), jejíž obsah zůstává veřejnosti z velké části utajen. Deník také upozorňuje, že Babišova společnost Agrofert, kterou nyní spravuje svěřenský fond, si na vyšetřování OLAF stěžuje. „Zjevně mají být přinejmenším u Babišových voličů rozdmýchány pochybnosti o evropském vyšetřování. Vlastní názor si Češi udělat nemohou, protože Babišova vláda výbušnou zprávu OLAF drží v tajnosti - nejméně do příštího týdne,“ konstatuje Süddeutsche Zeitung.

V úterý má Babiš kvůli záležitosti vypovídat před mandátovým a imunitním výborem sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve sněmovně žádat o důvěru.

„Babiš má vlivného spojence: prezidenta Miloše Zemana,“ míní německý list. „Při novoročním obědě si zřejmě domluvili následující: Zeman bude v parlamentu usilovat o to, aby vláda dostala důvěru. Babiš zase 11. ledna Čechům doporučí, koho mají volit prezidentem - mohl by to být Zeman,“ předpovídá deník. I když Babišova vláda důvěru nezíská, pověří ho hlava státu sestavením kabinetu znovu.

Britský list The Guardian čtenářům vysvětlil, že český premiér má potíže kvůli problematické dotaci. Deník předpokládá, že Babišovy politické problémy se ještě více prohloubí poté, co ministerstvo financí zveřejnilo krátký výtah ze zprávy OLAF. V ní se v souvislosti s dotací hovoří o nesrovnalostech. The Guardian Britům celou kauzu podrobně vysvětluje i s tím, že policie žádá parlament, aby Babiše zbavil imunity.