Svět ztratil velkého režiséra. Na Formana vzpomíná Michael Douglas i Larry Flynt

NEW YORK/LOS ANGELES Svět ztratil jednoho z největších filmových režisérů a mistra svého řemesla, shodují se v další vlně reakcí na páteční úmrtí Miloše Formana hvězdy Hollywoodu. Herec a producent Michael Douglas Formanovi poděkoval za to, co se od něj naučil během spolupráce na oscarovém filmu Přelet nad kukaččím hnízdem.

Herec Woody Harrelson původem českého režiséra ocenil za to, že mistrně ovládl nejen své řemeslo, ale i umění žít. Se vzpomínkou se přidal i pornomagnát Larry Flynt, kterého Forman zvěčnil ve svém nejkontroverznějším snímku.



„Bohužel jsme ztratili jednoho z největších režisérů v dějinách filmu. Měl jsem tu čest pracovat s Milošem na Přeletu nad kukaččím hnízdem a cením si toho, co mě naučil,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na serveru The Hollywood Reporter Douglas. Režisér Ron Howard na twitteru napsal, že zemřel „jeden ze skutečně nejvýznamnějších světových filmařů“ a doporučil všem, aby si na jeho počest pustili některý z jeho snímků.

Herec Edward Norton, který ve filmu Lid versus Larry Flynt hrál advokáta, označil Formana za jednoho ze svých „uměleckých hrdinů“. „Nejen proto, že to byl skvělý filmový režisér, ale i pro jeho schopnost uchovat si nevyvratitelnou víru, že lidský duch dokáže zvítězit nad útlakem, a přesvědčení, že umění má a musí hrát roli v boji za zdravější společnost,“ uvedl Norton ve svém prohlášení.

Mistr řemesla a umělec života

Vzpomínku na Formana přidal i herec Woody Harrelson, který ve snímku z roku 1996 ztvárnil Larryho Flynta. „Miloš byl mistrem svého řemesla a nejspíš ovládl i umění života. Byl to milující medvěd, který svým nepřeslechnutelným českým hlasem začal volat vaše jméno, když jste přišli na natáčení nebo do restaurace a vzal vás do náruče, takže jste si připadali jako pupek světa. Ztratili jsme skvělého filmaře a skvělého člověka,“ napsal.



Soustrast na twitteru vyjádřil i sám vydavatel Larry Flynt, jehož soudní při Forman natočil jako dramatický příběh boje za svobodu slova. „Film ztratil velkého vizionáře... byl to pozoruhodný muž s výjimečným talentem.“ Režisér M. Night Shyamalan ve svém twitterovém příspěvku Formana nazval „skutečným umělcem“.

Americká Akademie filmového umění a věd, která uděluje filmové ceny Oscar, pak na facebooku Formana nazvala legendou. „Filmy Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem a Amadeus získaly Oscary mimo jiné za nejlepší režii a nejlepší film a upevnily jeho postavení mistrovského vypravěče naší doby. Svým vzpurným filmařským duchem a citem pro zdánlivě nevýznamné okamžiky života dokázal zachytit situaci člověka jako nikdo jiný. Jeho dílo bude dál inspirovat generace, jež přijdou po něm. Pane Formane, budete nám strašlivě chybět.“