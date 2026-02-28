200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

„Od časných ranních hodin provedlo přibližně 200 bojových letounů masivní úder proti raketovým a obranným systémům íránského teroristického režimu v západním a středním Íránu,“ uvedla armáda. A sobotní útoky na Írán označila za největší úder v historii izraelského letectva.
Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlé letecké operace proti Íránu, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.
Íránská armáda následně v odvetě vyslala balistické rakety a drony na Izrael a několik zemí Perského zálivu, kde podle šéfa diplomacie Abbáse Arakčího jen v sebeobraně útočila na americké základny.
Dnešní americké a izraelské útoky si vyžádaly nejméně 201 obětí a 747 zraněných, informovala íránská média s odvoláním na místní Červený půlměsíc.