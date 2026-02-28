200 letounů, 500 cílů. Náš dosud největší letecký útok, hlásí izraelská armáda

Autor: ,
  19:27
Izraelská armáda oznámila, že sobotní útoky na Írán byly největším leteckým útokem v její historii. Přibližně 200 bojových letounů útočilo na 500 cílů, informovala podle agentury AFP.

Pilot izraelského letectva jde ke své stíhačce F-16 severně od izraelského města Ejlat. (24. října 2021) | foto: JACK GUEZ / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

„Od časných ranních hodin provedlo přibližně 200 bojových letounů masivní úder proti raketovým a obranným systémům íránského teroristického režimu v západním a středním Íránu,“ uvedla armáda. A sobotní útoky na Írán označila za největší úder v historii izraelského letectva.

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno zahájily rozsáhlé letecké operace proti Íránu, který směřoval na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu vyvinout jadernou zbraň a vyzval také Íránce, aby vyšli do ulic a režim svrhli.

Íránská armáda následně v odvetě vyslala balistické rakety a drony na Izrael a několik zemí Perského zálivu, kde podle šéfa diplomacie Abbáse Arakčího jen v sebeobraně útočila na americké základny.

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok proti Íránu. (28. února 2026)
Izraelci se shromažďují v podzemním krytu v Tel Avivu poté, co Írán na zemi vyslal balistické rakety. (28. února 2026)
89 fotografií

Dnešní americké a izraelské útoky si vyžádaly nejméně 201 obětí a 747 zraněných, informovala íránská média s odvoláním na místní Červený půlměsíc.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.