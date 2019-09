35 Ukrajinců za 35 Rusů. Země si vyměnily zajatce, na svobodu míří režisér Sencov i námořníci z Kerčského průlivu

Moskva/Kyjev Z letišť u Moskvy a Kyjeva dnes vzlétla letadla s vězni, určenými pro výměnu mezi Ruskem a Ukrajinou. Oznámily to tiskové agentury. "Letadla vzlétla současně," napsala agentura Interfax, odvolávající se na specializovaný web Flightradar a na očité svědky. Agentura AFP už označila výměnu sedmi desítek vězňů mezi oběma znepřátelenými sousedními zeměmi za historickou.

Mezi Ukrajinci propuštěnými z ruských věznic je i 24 příslušníků ukrajinského vojenského námořnictva, zajatých loni v listopadu u Kerčského průlivu a také režisér Oleh Sencov, odsouzený v Rusku na 20 let do vězení za údajný terorismus na anektovaném Krymu, píší agentury s odvoláním na advokáty.

Z Ukrajiny do Ruska by měl mířit například novinář Kyryl Vyšynskyj, obviněný na Ukrajině z vlastizrady anebo někdejší povstalecký velitel Volodymyr Cemach, který je podezřelý z podílu na sestřelení malajsijského boeingu nad východní Ukrajinou z léta 2014. Mezi Rusy, kteří se mají vrátit z Ukrajiny do vlasti, naopak chybí Ruslan Gadžijev, který byl příslušníkem luhanské povstalecké domobrany. V bojích v lednu 2015 ho ukrajinská armáda zajala a v Kyjevě byl odsouzen k 15 letům vězení. Jeho advokát již dříve předpokládal, že Ukrajina ho vydat nehodlá.



Na kyjevském letišti Boryspil už příbuzní čekají na propuštěné vězně, kteří mají nejprve absolvovat lékařské vyšetření, než se vydají na cestu domů.



Ruské letadlo odletělo z Kyjevského letiště.

Ruské autobusy s ukrajinskými vězni podle agentury Reuters během dopoledne dojely na moskevské letiště Vnukovo, kde přistál ukrajinský vládní letoun. Transport s ruskými občany, vězněnými na Ukrajině, podle televize REN dojel na kyjevské letiště, kde podle agentury TASS právě přistál letoun z ruské vládní letky. Podle agentury Interfax se očekává, že letouny s účastníky výměny odstartují současně.

režisér sencov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek omilostnil 12 Rusů vězněných na Ukrajině, kteří jsou připraveni k výměně za Ukrajince zadržované v Rusku. Agentuře Interfax to v sobotu řekl ukrajinský advokát Valentyn Rybin. Ruští vězňové, kteří dostali prezidentskou milost, byli podle Rybina dopraveni na místo, kde se výměna vězňů uskuteční.



Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek uvedl, že výměna vězňů má být „rozsáhlá“ a mohla by se stát začátkem normalizace rusko-ukrajinských vztahů, zatížených anexí Krymu a ruskou podporou separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny.

Putin chtěl i muže podezřelého ze sestřelení letu MH17

Volodymyr Tsemakh.

Dalším člověkem, kterého Putin vyžadoval, je dle serveru BBC i Volodymyr Cemach, jeden z podezřelých v nizozemském vyšetřování ze sestřelení letu MH17 malajsijských aerolinií. Tsemakh velel protiletecké obraně ve městě Snižne, které je na území neuznávané Doněcké republiky. Snižne je poblíž místa, odkud byla vypálena střela na civilní letadlo. Ukrajinský soud ho, přes výtky evropských států, zbavil viny již ve čtvrtek. Mohl to být klíčový moment, který přispěl k celkovému uskutečnění celé výměny. Jestli je Cemach na palubě ruského letadla se zatím stoprocetně neví.

Mezi propuštěnými mají být ukrajinští námořníci, které loni v listopadu zajaly u Kerčského průlivu kvůli nezákonnému překročení hranic ruské síly, a také ukrajinský režisér Oleh Sencov, odsouzený za terorismus na anektovaném Krymu.