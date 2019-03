148 ran bičem a 38 let vězení. Írán odsoudil oceněnou bojovnici za lidská práva a demokracii

Teherán Íránská advokátka a lidskoprávní aktivistka Nasrín Sotúdeová byla v utajeném procesu odsouzená k 38 letům vězení a 148 ranám bičem. Na Facebooku o tom v pondělí informoval její manžel Reza Khandan, který je taktéž odsouzen k trestu vězení. Sotúdeová se ve věnovala zejména obraně lidských práv a práv žen.

Pětapadesátiletou aktivistku a advokátku Sotúdeovou zatkla íránská policie loni v červnu v jejím bytě s oznámením, že v procesu, který proběhl tajně a bez její přítomnosti, byla odsouzená na pět let vězení za šíření propagandy. Její současný trest zahrnuje nejméně sedm trestných činů: ohrožení národní bezpečnosti, protistátní propagandu, členství v nedovolených skupinách, narušování veřejného pořádku, nenošení šátku při soudním řízení a podněcování korupce a prostituce.

„Nevím, kolik let dostala za které skutky, protože jsme spolu mluvili jen několik minut,“ řekl podle listu New York Times, který na případ upozornil, advokátčin manžel Reza Khandan. Největší jednotlivý trest podle něj byl dvanáctiletý. V aktuálním slyšení bylo rozhodnuto o trestu 148 ran bičem a 33 let vězení, k pěti dalším byla odsouzena již dříve ve své nepřítomnosti. „Rozsudek je nespravedlivý, nelogický a neobvyklý,“ dodal Khandan.



Sotúdeová není ve vězení poprvé. Už v roce 2010 byla zatčena a strávila ve vězení šest let z podobných důvodů. V roce 2012 jí pak byla v nepřítomnosti Evropským parlamentem udělená prestižní Sacharova cena, která se udílí osobám, jež svůj život zasvětily boji za lidská práva a demokracii.



Za propuštění Sotúdeové i nyní bojují lidskoprávní organizace. Případ monitoruje Amnesty International, která spustila petici proti jejímu odsouzení. Sotúdeová má se svým manželem Rezou Khandanem dvě děti, Khandan byl letos v lednu také odsouzen k šesti letům vězení za nedovolené informování o případu své manželky na Facebooku.

Sotúdeová se ve své advokátské praxi věnovala mimo jiné obhajobě ženy, která protestovala proti režimu sundáním hidžábu (šátku zakrývajícího vlasy) na veřejnosti. O zrušení zákona, který zakazuje odhalení vlasů žen, se zasazovala dlouhodobě. Zastupovala také opoziční aktivisty, politické vězně nebo mladistvé odsouzené k trestu smrti.