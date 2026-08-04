Přes 40 stupňů Celsia naměřili v úterý meteorologové na několika místech Slovenska, například v Bratislavě, v obci Dolné Plachtince v Banskobystrickém kraji nebo ve městě Hurbanovo v Nitranském kraji. V Bratislavě padl místní rekord, když teploměry vystoupaly na 40,6 stupně Celsia.
V historii měření se úterý zapíše jako další den, kdy maximální teplota na Slovensku vystoupala na 40 stupňů Celsia a více, píší zpravodajské portály Pravda.sk nebo Aktuality.sk. Jedním z takových míst je podle nich bratislavská část Koliba, kde meteorologové naměřili 40,6 stupně Celsia, což je pro slovenskou metropoli nový rekord.
Kolik měla Praha:
V centru Prahy dnes poprvé v historii měření teplota překročila 40 stupňů Celsia.
Ten předchozí byl přitom jen den starý: v pondělí v Bratislavě naměřili 39,9 stupně Celsia.
Slovensko už čtyřicetistupňová vedra letos zažilo. Na konci června meteorologové naměřili i celostátní teplotní rekord. Stalo se tak v Kamenici nad Hronom v Nitranském kraji, kde teploměr ukázal 41,3 stupně Celsia.
Rekordy padaly také v Rakousku
V Rakousku pak také naměřili dosud nejvyšší teplotu. Na meteorologické stanici ve Vídni- Stammersdorfu teploměr ukázal 41 stupně Celsia. Padl tak rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg zaznamenali 40,5 stupně.
Před 15:00 Geosphere Austria informovala, že na měřící stanici Vídeň-Stammersdorf je rekordních 40,8 Celsia, o několik desítek minut později to ale již bylo 41 stupňů.
Očekává se, že současná vlna veder bude kulminovat v úterý a ve středu. Pro východní část Rakouska včetně Vídně proto platí nejvyšší stupeň výstrahy před vysokými teplotami. Jen na 22 měřicích stanic z celkových přibližně 150, které APA sleduje, bylo v úterý ve 14:00 méně než 30 stupňů.
S horky je spojené i vysoké riziko vzniku požárů. Nyní hoří například v Burgenlandu les u obce Sieggraben, která leží nedaleko hranic s Maďarskem. Policie musela částečně uzavřít hlavní silniční tah. Hašení komplikuje silný vítr.
Opoziční Zelení vyzvali kancléře Christiana Stockera, aby ještě tento měsíc svolal celostátní summit věnovaný vedrům. Chtějí, aby zástupci spolkových zemí, obcí, záchranných složek, vodohospodáři nebo různí experti vypracovali plán, jak se s extrémně vysokými teplotami a nedostatkem vody vypořádat.
Kvůli nízkým stavům na řekách vodní elektrárny vyrábějí méně elektřiny, uvedlo ministerstvo energetiky. Kompenzují to kromě jiných zdrojů fotovoltaické elektrárny.
Experti podle serveru orf.at současné extrémní teploty spojují se suchem. Kvůli tomu, že se ze země prakticky už neodpařuje voda, chybí ochlazující efekt. V červenci Rakousko zažilo zatím nejdelší vlnu veder. Odborníci tyto extrémní projevy počasí dávají do souvislosti se změnou klimatu.
Francie zažila nejteplejší červenec od roku 1900
Například ve Francii byl pak letošní červenec nejteplejším měsícem od začátku vedení záznamů v roce 1900. Průměrná teplota totiž překonala předchozí rekordy ze srpna 2003 a července 2006. V zemi je také silné sucho, což usnadňuje vznik a šíření lesních požárů.
Průměrná denní teplota v červenci dosáhla 24,9 stupně, což bylo o jednu desetinu stupně více než předchozí rekord ze srpna 2003. Odchylka od střednědobého průměru činila 3,8 stupně.
Météo-France poukázala na to, že tento teplotní údaj výrazně ovlivnila více než dvoutýdenní vlna veder od 4. do 19. července. Četnost, intenzitu a délku vln veder podle meteorologů ovlivňují změny klimatu.
Météo-France uvádí, že více než polovina vln veder v období od roku 1947 nastala v posledních 15 letech. Pokud teploty do roku 2100 vzrostou ve srovnání s předprůmyslovou érou o 2,7 stupně, tak se délka vln veder zpětinásobí, pokud teploty vzrostou o čtyři stupně, zdesetinásobí se.
Červenec zaznamenal také silný srážkový deficit a byl tak třetí nejsušší od vedení záznamů. Půdní sucho dosáhlo rekordní úrovně srovnatelné s polovinou srpna 2022.
Letošní červen byl podle agentury Météo-France nejteplejším šestým měsícem roku od začátku vedení záznamů v roce 1900. Průměrná teplota letos v červnu činila 22,7 stupně, což bylo o skoro čtyři stupně více než střednědobý průměr. Francii ve druhé polovině června zasáhla velmi časná vlna veder.