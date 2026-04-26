Fatah se prohlásil za vítěze voleb na Západním břehu, mnozí Palestinci jsou skeptičtí

Mnozí Palestinci jsou ale podle katarské televize Al-Džazíra k volbám skeptičtí, ve většině okrsků totiž mohli hlasovat jen o jedné společné kandidátce, uvedla katarská televize. Volební účast činila nicméně 53 procent, což je podle agentury AP na tento region účast relativně vysoká.
Abbás podle agentury WAFA uvedl, že volby ukázaly odhodlání Palestinců uplatňovat svá demokratická práva navzdory obtížným podmínkám za pokračující izraelské okupace a agrese. Jeho hnutí Fatah pak označilo vítězství za „drtivé“, voliči tak podle něj jasně ukázali, že podporují politický program této strany.
Část Palestinců tuto stranu stále podporuje, ale mnozí už v ní podle Al-Džazíry ztratili důvěru, stejně jako v Palestinskou autonomii. Ta vznikla na základě mírových dohod v 90. letech a v jejím čele stojí od roku 2005 stále Abbás, ačkoliv jeho mandát byl původně pětiletý. Jenže poslední parlamentní volby se na palestinských území konaly v roce 2006, kdy je těsně vyhrálo hnutí Hamás, které pak po bojích s Fatahem v roce 2007 vytvořilo vlastní vládu v Pásmu Gazy.
„Lidé ztratili víru ve strany, ztratili víru v (Palestinskou) správu, ztratili víru v celý svět,“ řekl Al-Džazíře starosta palestinské obce Kusra u Nábulusu, který už znovu nekandidoval. „Zdroje jsou omezené, požadavky velké, jsou tu osadníci, armáda, neustále problémy a vy nemůžete pro ně nic udělat. Jsem vyčerpaný,“ dodal s odkazem na násilnosti židovských osadníků a razie izraelské armády.
Agentura AP v neděli napsala, že popularita palestinské vlády na Západním břehu klesla i kvůli korupci a autokratické vládě. Ve většině okrsků, včetně velkých měst Ramalláhu či Nábulusu, se v sobotu podle Al-Džazíry volilo takzvanou aklamací, kdy voliči vyjadřovali souhlas, či nesouhlas jen s jednou kandidátkou.
Z voleb byli také na základě Abbásova dekretu z letošního ledna vyloučeni kandidáti, kteří nesouhlasí s programem Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), v níž má hlavní slovo Abbásův Fatah. OOP vyzývá k mírovému řešení izraelsko-palestinského konfliktu a v 90. letech minulého století uznala stát Izrael. S jejím programem nesouhlasí mimo jiné Hamás, který tak byl z voleb vyloučen.
V sobotu se konaly také místní volby v jedné obci ve válkou zničeném Pásmu Gazy, šlo o Dajr Balah, kde bylo registrováno na 70 tisíc voličů. Na Západním břehu mohlo volit na 1,5 milionu Palestinců. Volební účast v Dajr Balahu byla asi 23 procent. V Pásmu Gazy se volby nekonaly od roku 2006, protože následují rok toto území ovládl Hamás.
„Konání komunálních voleb v Dajr Balahu je pozitivním a důležitým krokem,“ řekl v sobotu mluvčí mluvčí Hamásu Házim Kásim, který vyzval i ke konání prezidentských a parlamentních voleb. „(Místní) volby vnímáme jako důležitý a nezbytný krok a doufáme, že se rozšíří do všech guvernorátů Pásma Gazy,“ dodal podle CNN.
Izrael obsadil Západní břeh Jordánu spolu s východním Jeruzalémem a Pásmem Gazy za šestidenní války v roce 1967. Podle dřívějších návrhů z mírových jednání, která jsou od roku 2014 na mrtvém bodě, měl Západní břeh a Pásmo Gazy tvořit součást budoucího palestinského státu. Na Západním břehu nyní žijí skoro tři miliony Palestinců a zhruba půl milionu Židů. Izraelská vláda Benjamina Netanjahua podporuje rozšiřování osad na tomto palestinském území a její krajně pravicoví ministři otevřeně hovoří o záměru Západní břeh anektovat.