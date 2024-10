Bývalý šéf Abercrombie & Fitch čelí obviněním ze sexuálního vykořisťování

Jeffriesův právník uvedl, že jeho klient k věci promluví až poté, co se seznámí s detaily obvinění, a to před soudem a nikoli v médiích. Podle magazínu Forbes by měl Jeffries před soud předstoupit ještě v úterý. Právníci Jeffriese i Smithe už dříve popřeli, že by se muži dopustili jakéhokoliv pochybení.

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zahájil vyšetřování loni poté, co stanice BBC odhalila, že Jeffries a jeho partner sexuálně zneužívali a týrali muže na akcích, které pořádali ve svých newyorských domech a hotelech po celém světě.

Podle BBC šlo o propracovanou operaci zahrnující prostředníka a síť náborářů, kteří měli za úkol verbovat muže pro tyto akce.

Jeffries a Smith nyní čelí obvinění ze sexuálního vykořisťování, znásilnění a sexuálního napadení.

Jeffries vedl společnost Abercrombie & Fitch od roku 1992, opustil ji v roce 2014. Jedna z loňských žalob vinila firmu z toho, že umožnila Jeffriesovi v době jeho šéfovského období obchodovat se sexem.

Žaloba uváděla, že Jeffries měl své lidi, kteří na internetu jako modelingoví skauti hledali oběti. Také další občanskoprávní spory a zprávy v médiích odkazovaly na to, že Jeffries mladé lidi lákal na práci v modelingu, pak je ale nutil k sexu.

Poté, co BBC odvysílala reportáž o obviněních, si oděvní firma najala externí právní kancelář, aby případy nezávisle prošetřila. BBC hovořila s dvanácti muži, kteří popsali, že se v letech 2009 až 2015 účastnili nebo organizovali akce zahrnující sexuální akty pořádané pro dnes devětasedmdesátiletého Jeffriese a jeho šedesátiletého britského partnera Smithe.

Osm mužů, kteří se akcí zúčastnili, uvedlo, že je naverboval prostředník, kterého BBC identifikovala jako Jamese Jacobsona.

David Bradburry, tehdy třiadvacetiletý začínající model, uvedl, že mu bylo „jasně řečeno“, že bez orálního sexu s Jacobsonem se s Jeffriesem nesetká.„Bylo to, jako by prodával slávu. A cenou byla povolnost,“ řekl Bradberry. Uvedl také, že se později zúčastnil večírku v sídle Jeffriese v Hamptons na Long Islandu, kde se s Jeffriesem setkal a měl s ním sex.