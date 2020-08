Absence ve škole dětem uškodí mnohem více než samotný covid, tvrdí profesor a lékařský důstojník

Velká Británie Covid-19 se rozšířil do celého světa, což dalo podnět vládním činitelům, aby učinili určitá opatření. Výjimku nedostalo ani školství. V březnu se Skotsko, Wales i Severní Irsko rozhodly uzavřít školy. Britská vláda počítá s tím, že se všichni studenti vrátí do škol v záři.

Profesor a lékařský důstojník Chris Whitty nyní tvrdí, že minimálně následujících devět měsíců bude pro studenty a učitelé velkou výzvou. Zmínil se také, že pokud děti budou trávit čas doma namísto škol, uškodí jim to více než samotný koronavirus.

Covid-19 není podle vědců pro děti tolik nebezpečný jako pro dospělé. Ty z nich, které zemřely kvůli koronaviru, měly většinou jiná závažná onemocnění. Centrální statistický úřad Velké Británie uvedl, že kvůli koronaviru od března do června zesnulo pouze 10 jedinců ve věku do devatenácti let, celkem pak ve Spojeném království podle webu worldometers.info zahynulo skoro 42 tisíc občanů.

Šance, že zemřou kvůli koronaviru děti, jsou proto velmi malé. Z toho důvodu jim fyzicky i psychicky více ublíží, když nebudou probírat látku se svými učiteli a spolužáky, tvrdí profesor Whitty. Pro děti je podle něj velmi zásadní osobní kontakt. Studie navíc naznačila, že děti, které chodily do školy během června, měly větší šanci, že se nakazí doma než ve škole. Whitty dodal, že žádná opatření nejsou bez rizika, ale je důležité zvážit možnosti pro a proti.

Nejrizikovější ve školách je, když zaměstnanci začnou přenášet koronavirus na další pracovníky. Epidemiolog Sian Griffiths řekl pro BBC, že hlavně učitelé a rodiče dětí by měli dbát na důkladné mytí rukou a zakrývání obličeje při kýchání. Často na to totiž zapomínají, když se dostávají do velkého shonu či stresu.

Mezi nejohroženější skupinu se řadí lidé v důchodovém věku. Zda se budou setkávat prarodiče s dětmi i během školní docházky je zcela na nich, ale pravděpodobnost nákazy od dětí je podle výše zmíněné studie mnohem menší než od dospělých.