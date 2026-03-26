Íránská raketa zabila v Abú Zabí dva lidi. Izrael hlásí zraněné

Spojené arabské emiráty (SAE) uvedly, že jejich protivzdušná obrana v noci na čtvrtek a ráno odrazila několik íránských raket a dronů. Později tamní média informovala, že trosky jedné ze sestřelených raket zabily v Abú Zabí dva lidi a další tři zranily.
Šest zraněných převezli ráno záchranáři do nemocnice ve městě Kafr Kásim ve středním Izraeli. Izraelská armáda uvedla, že rakety byly vypáleny z Íránu. Varovné sirény se ráno několikrát rozezněly také v Tel Avivu a Jeruzalémě. Izraelská armáda uvedla, že Izrael se dnes nad ránem stal terčem íránského raketového útoku po téměř 14 hodinách.
Ve středu večer provedl Izrael rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně města Isfahán. Podle íránské agentury IRNA při tom zemřeli dva chlapci v obytné části města Kafrí v jižním okrese Šíráz.
Také v SAE se v noci několikrát spustily varovné sirény, zatímco protivzdušná obrana v Saúdské Arábii sestřelila pět dronů směřujících k východní provincii. Kuvajt zneškodnil nejméně dva drony.
Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval, a tvrdí, že jeho jaderné ambice jsou mírové. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael.
Írán v odvetě útočí na Izrael a na země v regionu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Útoky na Izrael provádí také proíránské milice z Iráku a libanonské militantní hnutí Hizballáh.
Útok proti Íránu
Válka si od 28. února vyžádala na 1500 obětí v Íránu, téměř 1100 v Libanonu, 20 v Izraeli a zemřelo v ní také 13 amerických vojáků a několik civilistů v zemích Perského zálivu, napsala agentura AP.
Spojené státy podle médií tento týden předaly Íránu prostřednictvím Pákistánu patnáctibodový plán k ukončení války, v němž požadují mimo jiné přerušení provozu v íránských zařízeních na obohacování uranu, zastavení financování proíránských ozbrojených skupin v regionu či vznik volné námořní zóny v Hormuzském průlivu.
Zatím není jasné, zda íránské vedení americký návrh odmítlo, či ho zvažuje. Teherán také tvrdí, že s Washingtonem zatím nejedná. Objevily se informace, že zprostředkované rozhovory by se mohly uskutečnit v Pákistánu či v Turecku.