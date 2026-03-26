Íránská raketa zabila v Abú Zabí dva lidi. Izrael hlásí zraněné

Autor: ,
  9:37aktualizováno  9:37
Dva lidé ve čtvrtek ráno zemřeli v Abú Zabí po dopadu části rakety, kterou sestřelila protivzdušná obrana, uvedla místní média. Varovné sirény zní také v Izraeli, kde bylo šest lidí lehce zraněno v centrální části země po útoku íránských raket. Také americko-izraelské útoky na Írán ráno pokračují.
Kouř po sestřelení íránské rakety na obloze nad Abú Zabí (28. února 2026)

Kouř po sestřelení íránské rakety na obloze nad Abú Zabí (28. února 2026)

Následky íránského útoku na izraelské město Kafr Kásim (26. března 2026)
Následky íránského útoku na izraelské město Kafr Kásim (26. března 2026)
Následky íránského útoku na izraelské město Kafr Kásim (26. března 2026)
Následky íránského útoku na izraelské město Kafr Kásim (26. března 2026)
27 fotografií

Spojené arabské emiráty (SAE) uvedly, že jejich protivzdušná obrana v noci na čtvrtek a ráno odrazila několik íránských raket a dronů. Později tamní média informovala, že trosky jedné ze sestřelených raket zabily v Abú Zabí dva lidi a další tři zranily.

Šest zraněných převezli ráno záchranáři do nemocnice ve městě Kafr Kásim ve středním Izraeli. Izraelská armáda uvedla, že rakety byly vypáleny z Íránu. Varovné sirény se ráno několikrát rozezněly také v Tel Avivu a Jeruzalémě. Izraelská armáda uvedla, že Izrael se dnes nad ránem stal terčem íránského raketového útoku po téměř 14 hodinách.

Ve středu večer provedl Izrael rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně města Isfahán. Podle íránské agentury IRNA při tom zemřeli dva chlapci v obytné části města Kafrí v jižním okrese Šíráz.

Také v SAE se v noci několikrát spustily varovné sirény, zatímco protivzdušná obrana v Saúdské Arábii sestřelila pět dronů směřujících k východní provincii. Kuvajt zneškodnil nejméně dva drony.

Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února mimo jiné se zdůvodněním, že se mu snaží zabránit v získání jaderné zbraně. Teherán ale popírá, že by o to usiloval, a tvrdí, že jeho jaderné ambice jsou mírové. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu také vyzvali Íránce, aby vyšli do ulic a svrhli teokratický režim, který podle Netanjahua představuje hrozbu pro Izrael.

Írán v odvetě útočí na Izrael a na země v regionu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Útoky na Izrael provádí také proíránské milice z Iráku a libanonské militantní hnutí Hizballáh.

Útok proti Íránu

Kouř nad Tel Avivem po íránském útoku (24. března 2026)
Následky íránského útoku v Tel Avivu (24. března 2026)
Důsledky izraelského útoku na Libanon (24. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
327 fotografií

Válka si od 28. února vyžádala na 1500 obětí v Íránu, téměř 1100 v Libanonu, 20 v Izraeli a zemřelo v ní také 13 amerických vojáků a několik civilistů v zemích Perského zálivu, napsala agentura AP.

Spojené státy podle médií tento týden předaly Íránu prostřednictvím Pákistánu patnáctibodový plán k ukončení války, v němž požadují mimo jiné přerušení provozu v íránských zařízeních na obohacování uranu, zastavení financování proíránských ozbrojených skupin v regionu či vznik volné námořní zóny v Hormuzském průlivu.

Zatím není jasné, zda íránské vedení americký návrh odmítlo, či ho zvažuje. Teherán také tvrdí, že s Washingtonem zatím nejedná. Objevily se informace, že zprostředkované rozhovory by se mohly uskutečnit v Pákistánu či v Turecku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.