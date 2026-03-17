V Abú Zabí zemřel civilista. Zabily ho úlomky íránské balistické střely

Autor:
  8:48
Při dopadu úlomků zneškodněné íránské balistické střely v úterý zahynul v Abú Zabí civilista s pákistánským občanstvím. Íránským úderům v úterý ráno čelila protivzdušná obrana také v Kataru a Saúdské Arábii. Teherán v odvetě za izraelské a americké údery třetím týdnem útočí na státy Perského zálivu, kde se nacházejí vojenské objekty USA.
V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po sestřelení dronu protivzdušnou obranou. (14. března 2026) | foto: Reuters

Oběť úterního incidentu, který se stal v části Baní Jás na okraji města Abú Zabí, zvýšila počet mrtvých ve Spojených arabských emirátech v důsledku války na osm, a to šest civilistů a dva vojáky, píše agentura AFP. Vojáci nicméně nezahynuli v boji, ale při nehodě helikoptéry.

Cílem íránského dronového úderu v úterý byla i zóna ropného průmyslu v přístavu Fudžajra, kde poté opět vypukl požár. Místo bylo zasaženo již v pondělí a provoz tam byl pozastaven.

Předseda íránského parlamentu Mohammad Kalíbaf v úterý podle agentury Reuters uvedl, že bezpečnost a řád na Blízkém východě nastolí tamní muslimské země, avšak nikoli na základě amerických plánů.

Írán v uplynulých dnech opakovaně varoval země Perského zálivu před údery a vyzýval k evakuacím různých oblastí na území těchto států s tím, že americká vojenská přítomnost z těchto oblastí činí legitimní cíle.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v pondělí uvedl, že některé sousední země, ve kterých působí americké jednotky a které umožňují údery na Írán, aktivně přispívají k zabíjení íránských civilistů.

Íránská exilová organizace na ochranu lidských práv HRANA sídlící ve Spojených státech v pondělí uvedla, že počet civilních obětí izraelsko–amerických útoků v Íránu je 1351, včetně nejméně 207 dětí.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích.

