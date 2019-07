Aby byl hlas Američanů vyslyšen. Příběh 99leté dobrovolnice z Bílého domu

WASHINGTON/PRAHA Louise Griffinové bylo 74 let, když si uvědomila, že rozhodně nechce celý svůj důchod prosedět u kaligrafie a puzzlí. Přihlásila se jako dobrovolnice do Bílého domu a od té doby pomáhá vládě fungovat. Pro prezidenty pracuje již téměř 26 let. Je to prý čest. Nezáleží, kdo zrovna sedí v Oválné pracovně.

„Krásné dopoledne, dovolali jste se na linku komentářů. Sdělíte mi svůj komentář prosím?“ Právě tato slova mají již 26 let možnost zaslechnout šťastlivci, kteří se dovolají Operátorovi 16 na telefonní lince Bílého domu. Lehce zastřený hlas patří devětadevadesátileté Louise Griffinové, která v sídle amerických prezidentů dobrovolničí již od vlády prezidenta Billa Clintona. A všichni prezidenti si její práce velmi vážili.

Její práce? Podle předpisů má Louise hovořit s každým volajícím jen dvě minuty, udělat si poznámky a předat je svému nadřízenému, případně je doručit až do Oválné pracovny. Nic závažného. Většina lidí prý v dnešní době volá do Bílého domu především proto, aby sdělili prezidentu Trumpovi chválu. „Většina ho miluje, takže když volají, říkají vám, jak moc si ho užívají," popsala pro deník The Washington Post téměř stoletá Louise. Občas si ale lidé stěžují, mají problémy, chtějí pomoc a právě v těchto momentech zkušená operátorka neváhá lidem poskytnout trochu více času, než jí nařizují regule. „Pokud vidím, že potřebují s něčím pomoci, nechám je vypovídat. Někdy je tak i dokážete uklidnit a pomůžete jim. A už mi i říkali: ‚Moc jste mi pomohla, jsem rád, že jsem narazil na vás.' A to je velká pochvala. Velký kompliment." Ve městě rozděleném stranickým politikařením, je nadstranický a neustále optimistický dobrovolník vzácností. Ostatně Griffinová má letité zkušenosti. Pracovala pro čtyři prezidenty a myslí si, že je privilegiem za každých okolností být součástí historie. Ať už je v úřadu kdokoliv. Není nad Bílý dům „Potkáváte lidi z celého světa a je skvělé slyšet to, co vám chtějí říct. Víte, není nic na světě jako bytí v Bílém domě. Opravdu," vysvětluje pomalým tempem hvězda telefonní ústředny. Louise Griffinová se narodila v prosinci roku 1919 a celý svůj život strávila ve Washingtonu. Během druhé světové války pracovala na ministerstvu války a následně vyučovala na několika školách v hlavním městě USA. Vdala se a je matkou tří dětí. Podle svých slov vedla hezký život. Když se však dostala do důchodu, začala se poněkud nudit. Nějakou dobu vedla malou cateringovou firmu, zapsala se na hodiny kaligrafie a ve volném čase skládala puzzle. Když se pak v roce 1993 dozvěděla, že Bílý dům hledá dobrovolníky, neváhala ani chvíli a přihlásila se. V sídle amerického prezidenta pracuje mimo jmenované zaměstnance i řada stážistů, kteří udržují administrativu v chodu. Jde u nich spíše o službu vlasti, než o službu straně. A Griffinová byla nadšená, že může být součástí tohoto kolotoče. Od té doby chodila do práce třikrát, čtyřikrát týdně a vedoucí pracovníci si ji častokrát vyžádali, aby pomáhala s organizací událostí Bílého domu – inaugurací, vánočních prohlídek či velikonočního hledání vajíček. V sídle prezidenta strávila zatím 26 let. A oblíbeného prezidenta prý nemá. „To opravdu nemohu říct, protože je mám ráda všechny," uvedla. Louise nakonec skončila v call centru, které donedávna, než prezidenti USA začali komunikovat přes sociální sítě, bylo tím hlavním způsobem, jak mohli Američané sdělit svůj názor hlavě státu. Ale ani dnes nepřestávají telefonní linky zvonit. „Ti lidé by nikdy nebyli vyslyšeni, kdyby nebylo dobrovolníků, kteří zvedají telefony," vysvětluje důležitost své práce dáma, která stále nechce odejít z pracovního zápřahu. Je si dobře vědoma, jak podstatnou součástí administrativy vlastně je a jak si práce dobrovolníků váží prezidenti. Byla totiž v práci i v děvet hodin ráno 11. září 2001. A tehdy se rozezněly linky naplno. Inspirace pro Trumpa „Volala žena, křičela a plakala. Řekla jsem jí, že jí nerozumím a ona se dala trochu dohromady. A pak mi řekla: ‚Letadlo právě narazilo do budovy Světového obchodního centra,'" vyprávěla reportérům Louise. Tajné služby nařídily okamžitou evakuaci a všichni museli z Bílého domu. Jen o pár dní poté však byli dobrovolníci zpět v práci. „Pamatuji si, jak byl (prezident Bush mladší) šťastný, že jsme přišli." Louise Griffinová 19. září 2001. Prezident Bush ji vítal mezi dobrovolníky, když byli po útocích poprvé vpuštěni do Bílého domu. Ve svých devadesáti devíti letech již pracuje jen v pondělí. Ale i prezident Trump si našel na nejstarší dobrovolnici chvíli času. Loni jí k narozeninám poslal společně s první dámou Melanii přání k narozeninám, ve kterém stálo: „Inspirujete mě svou silnou a nezištností. Jsem vděčný za více než 25 let vaší dobrovolnické práce v Bílém domě. Děkuji vám za neúnavnou obětavost, kterou zajišťujete, že hlasy Američanů budou vyslyšeny."