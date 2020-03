Abych byl premiér je přání našich voličů, půjdu do toho a uvidím, usmívá se vítěz slovenských voleb Matovič

Trnava (Slovensko) Budeme zodpovědní a dohodneme se, říká o nadcházejících jednáních o nové vládě vítěz parlamentních voleb na Slovensku Igor Matovič. O nabídce Smeru na vznik „vlády národního smíření“ prohlásil, že s „mafiány jednat nebude“.

Kontaktoval jste už někoho z potenciálních koaličních partnerů?

Bohužel více než dvě hodiny jsem měl nechtěně vypnutý telefon. Měli jsme avízo od strany Za ľudí Andreje Kisky, který říkal, že budou do poslední chvíle na centrále čekat, jak to dopadne. Nechtěl jsem je lákat, aby přijeli do Trnavy, asi by to nebylo fér. Se všemi třemi lídry, kteří přicházejí v úvahu jako koaliční partneři, budeme v kontaktu. Potkali jsme se už po volbách v televizních debatách. S Richardem Sulíkem (předsedou liberální strany SaS – pozn. red.) mám absolutně bezproblémový vztah, rovněž s Borisem Kollárem (šéfem hnutí Sme rodina – pozn. red.). Andrej Kiska si také musí uvědomit, že nastal čas převzít odpovědnost. Myslím si, že základ je postaven dobře. Jsme prostě všichni v kontaktu, myslím, že je to v pohodě. Budeme zodpovědní a dohodneme se.

Zřejmě budete pověřen sestavením vlády. Ještě dva dny před volbami jste přitom prohlásil, že si musíte promyslet, zda byste chtěl vést vládu. Hovoříme teď s novým premiérem?

Lidé rozhodli. U nás v rámci strany nepřipadá v úvahu nikdo jiný. Když se objevil první průzkum, který šokoval i nás, a najednou jsme se stali lídry opozice, začalo se debatovat, zda je lepší, aby byl premiérem předseda nejsilnější strany, nebo nějaký externista. Jak už ale řekli naši potenciální koaliční partneři, premiérem by měl být šéf nejsilnější strany. Je to také přání našich voličů. Takže do toho jdu a uvidím, zda to zvládnu.

Chcete stále ústavní většinu?

Byla by hloupost se o ni nepokusit, pokud bychom ji dokázali dát dohromady. Jak jsem o tom mluvil před týdnem a říkám to i dnes.

Co soudíte o návrhu z řad Smeru, dosavadní hlavní vládní strany, vytvořit „koalici smíření“?

Pokud jde o Petera Pellegriniho (dosavadního premiéra – pozn. red.), přišlo to kolem třetí hodiny nad ránem a předpokládám, že v té době už toho v jejich centrále dost vypili. Něco takového ale v žádném případě nehrozí.

Kterou ze stran byste ve vládě určitě chtěli a koho určitě ne?

Už před volbami jsme s určitostí řekli, že nepůjdeme se Smerem, se Slovenskou národnou stranou (SNS) ani s Marianem Kotlebou (ĽSNS). Otázka se SNS se vyřešila sama, nedostala se do parlamentu. A i když se budou objevovat nabídky od Smeru na nějakou „vládu národního smíření“, tak my prostě s mafiány vyjednávat nebudeme. A trváme na tom, že nepůjdeme do vlády s Kotlebou.

Chcete mít ve vládě i hnutí Sme rodina?

Můžeme složit vládu i bez nich. Jedním dechem však dodávám, že mým osobním cílem je, aby strana Borise Kollára byla součástí budoucí vlády a abychom se pokusili vytvořit ústavní většinu. Potřebujeme zásadní změny, zejména očistu soudnictví, a zajistit lidem, že když budou souzeni, nebude je soudit zkorumpovaný soudce.

Byl byste v zájmu získání ústavní většiny ochoten ke kompromisům?

V koalici jde vždy o ústupky a vzájemné průniky. Předpokládám, a vyplývá to i z logiky věci, že když se chceme dohodnout s vícero partnery, kompromisy uzavírat musíme. Je to normální věc.

O vedení kterých ministerstev je na základě vašich rozhovorů s potenciálními partnery největší zájem?

Nechtěl bych předbíhat. Když jsem předběžně mluvil s Richardem Sulíkem, potěšilo mě, že mají ambici jít do výzev a chtějí si vzít pod patronát složitější resorty, kde jsou velké problémy. To je správný pohled na věc – pojďme se poprat s těmi problémy.

Podpora pro vaše hnutí za poslední měsíce prudce vzrostla. Koncem roku jste ještě měli zhruba pět procent, teď jste dosáhli na více než 25 procent. Čemu to přikládáte?

Sám nevím. Osobně si myslím, že je to malý zázrak a pánbůh mi asi takto poslal nějaký odkaz. Ale když to vezmeme racionálněji, lidé si zřejmě vyhodnotili, kdo má za sebou jen nabobtnalá slova – a kdo i reálné skutky proti korupci. Lidé zřejmě nedokázali uvěřit PS/Spolu (levicově-liberální koalici, která zůstala těsně před branami parlamentu – pozn. red.). Dělali kampaň o tom, jaká je nová politika, jaká stará politika, tvářili se, že opozice deset let nedělala nic proti korupci. Když jsem viděl jejich videa, tak mi to připadalo jako podceňování vlastních voličů. Vždyť jejich podporovatelé nejsou hloupí. Nebyli věrohodní. My jsme neměli žádnou agenturu, všechno jsme si dělali úplně sami. Proto to byla u nás asi víc volba od srdce. Voliči neuvěřili poselstvím vymyšleným reklamními agenturami.

Igor Matovič, lídr strany OLaNO, také volil v parlamentních volbách. Zleva: slovenský premiér a místopředseda strany Smer-SD Peter Pellegrini, lídr hnutí OLaNO Igor Matovič. V pozadí předseda krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko Marian Kotleba.

Expremiér Robert Fico řekl, že se za rok nebo dva do vlády vrátí, protože vy ji neudržíte. Co si o tom myslíte?

Myslím, že by mohli ukončit tyto mokré sny a touhy, aby se mafie znovu vrátila k moci. Uděláme vše pro to, abychom byli zodpovědní a aby nic takového nehrozilo. Samozřejmě že mafiáni toho nakradli haldy a budou se snažit budoucí koalici rozleptávat. Já však věřím, že to udržíme.

Když se podíváme, co vás čeká v nejbližších dnech: jaké budou první kroky, které chcete udělat ve vládě?

To budou ty, na kterých se dohodneme s našimi partnery, když vláda vznikne. Co se týče policie, osobně bych například chtěl velmi rychle rozvázat ruce každému vyšetřovateli, aby mohli jít po korupci a po zločinu jako po kousku uzeného masa. Aby nebyl žádný nadřízený, který by rozhodl, že tomu je třeba dát pokoj, neboť je to náš kamarád, náš člověk. Ne, ať každý vyšetřovatel odpovídá pouze dohlížející prokurátorovi, ale žádnému nadřízenému.

V této oblasti se budete snažit využít i případnou ústavní většinu?

Na to konkrétně ji nepotřebujeme. Ale například na uzákonění prověrek soudců již potřebná bude. V tom případě potřebujete reálně uzákonit soudcovské prověrky tak, aby byly ústavně komfortní. Aby je Ústavní soud nezrušil. Na to bude ústavní většinu určitě zapotřebí.

Těsně před volbami schválil parlament 13. důchody, které již letos mají stát stát 440 milionů eur navíc. Co s tím uděláte? Říkal jste, že něco takového si nyní země nemůže dovolit.

Ano, komunikoval jsem v posledních dnech v kampani, že se určitě budeme snažit na tento výdaj najít peníze. Ale v případě, že to nedokážeme, čestně se postavíme před lidi a vysvětlíme jim situaci, v jaké se jako země nacházíme. A budeme se je snažit přesvědčit, že je zodpovědné to udělat tak, abychom takový výdaj neměli. Ale v první řadě se vynasnažíme ty peníze v rozpočtu prioritně najít.

Autorka je redaktorkou slovenských Hospodárských novin.