Zbídačené Kongo chce nalákat turisty, reklamu mu bude dělat slavný AC Milán

Vláda středoafrické země odsouhlasila tříletý kontrakt v rámci plánovaného programu na navýšení zisků z turismu. Kongo toho může cestovatelům nabídnout opravdu mnoho od čarokrásných hor až po deštné pralesy a roztodivnou faunu. Zároveň však v mnoha regionech tohoto státu zuří spory mezi znepřátelenými etnickými skupinami. Aktuálně se zde šíří i nová varianta opičích neštovic.

Západní země cestování do Konga nedoporučují. Výjimkou není ani Česká republika, v platnosti je stále varování ministerstva zahraničí. „MZV ČR doporučuje omezit cesty do Konga jen na nezbytně nutné. Dále varuje před cestami do oblastí na severu a severovýchodě země. Jde o regiony, kde působí ve zvýšené míře různé ozbrojené skupiny, mezi jejichž praktiky patří loupežná přepadení, vraždy, znásilnění či únosy,“ uvádí.

Tamní vládu to však neodrazuje od plánů na lákání zámožných turistů. Partnerství s AC Milán, kde v současnosti válí hvězdy jako Christian Pulišić či Rafael Leão, zajistí Kongu prominentní reklamní plochy na stadionu San Siro i dresech legendárního italského klubu.

Středobodem kampaně bude slogan „Visit Congo“, tedy „Navštivte Kongo“. Propagace pochopitelně není zadarmo, podle listu The Times za ni konžská vláda zaplatila „jednotky milionů dolarů“.

Demokratická republika Kongo se rozhodla jít ve stopách svého souseda Rwandy, která sponzoruje rovnou tři fotbalové kluby včetně Arsenalu FC. Ten získal výměnou za logo Visit Rwanda na dresech a reklamních poutačích deset milionů britských liber. Podobné kontrakty má Rwanda i s kluby Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov.

Rwanda a její autokratické vedení zosobněné v prezidentovi Paulovi Kagamem příliv dalších peněz do státní kasy nutně potřebuje. Země je z velké části závislá na investicích z ciziny, zejména Velké Británie. Vysoké náklady na sponzorství velkých fotbalových klubů obhajuje zaručenou návratností z turismu.