Dvanáct negativních testů nestačilo. U 93 leté seniorky propukla nemoc do pár hodin znovu

Praha I přestože 93letá obyvatelka pečovatelského domu v izraelském městě Beer Ševa byla minimálně dvanáctkrát negativně testována na přítomnost nového koronaviru, než jí po prodělané nemoci pustili z nemocnice pryč, netrvalo dlouho a byla zpátky, nyní bojuje o život, napsal izraelský zpravodajský portál Ynetnews.

Seniorka byla jednou z nájemnic zařízení spravovaném pečovatelskou službou Mishan na jihu města, kde zemřelo na nákazu novým koronavirem nejméně 14 lidí. Žena byla jednou z prvních pozitivně testovaných, v současnosti ji vnímali jako plně zotavenou.



„Během svého pobytu nevykazovala pacientka žádné příznaky nemoci covid-19,“ sdělil personál z Wolfsonovy nemocnice ve městě Cholon. Dle doktorů byla pacientka kvůli vysokému věku negativní dvanáctkrát z celkového počtu čtrnácti testů, než byla ze zdravotnického zařízení propuštěna. Výsledky pocházely ze tří různých laboratoří. V Izraeli, stejně jako v České republice, člověk běžně potřebuje na odchod z nemocnice minimálně 2 negativní testy po sobě.

Izrael

Nicméně po návratu 93leté pacientky do domu s pečovatelskou službou se u ní do pár hodin projevila vysoká horečka. Byla vzata do jiné nemocnice ve městě, kde ji opět testovali pozitivně na koronavirus. „Jak ji mohli doktoři propustit v takovém stavu?“ táže se ženina snacha. „I sociální pracovnice z domu nám řekla, že je tchýně v pořádku a že si užívá to, že je zpět. Za další dvě hodiny nám volala, že je ve vážném stavu v nemocnici,“ dodává. Po incidentu síť pečovatelských domů Mishan požádala izraelskou vládu, aby přestala propouštět seniory z nemocniční péče, dokud nebude více objasněna spolehlivost testování.

Již v první půlce dubna upozornilo korejské Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), že koronavirus se pravděpodobně může reaktivovat u lidí, kteří se již z nemoci covid-19 vyléčili. Jihokorejci tak soudili dle statistiky, dle které se přibližně 51 pacientů ze země uzdravilo a následně byli znovu testováni pozitivně, uvedlo CDC. Podle pondělních statistik tento počet čítá dokonce 221 lidí.