Populární britská píseň na povzbuzení lidu během kruté války se rozhodně nedala označit za politicky korektní. Vysmívala se mužnosti nacistického vůdce a tím i Němcům. Protože kdo by šel umřít za někoho, kdo má jen jen „jednu kouli“?
Britský song byl vnímám jako produkt protinacistické propagandy, kdy z logických důvodů chce jedna strana konfliktu vykreslit tu druhou nejvíce ponižujícím způsobem. Po válce se ale začala objevovat tvrzení, že Hitler skutečně přišel o varle během první světové války.
A v roce 2015 se objevila studie vycházející ze zdravotní prohlídky, kterou Hitler musel absolvovat při nástupu do věznice v Landsbergu po nezdařeném mnichovském pivním puči v roce 1923. Podle ní měl jedno nesestouplé varle. A nyní nový dokument, jejž v sobotu zveřejní britská stanice Channel 4, přišel s údajně jasným důkazem, že nacistický vůdce skutečně nebyl tělesně zcela v pořádku.
Britská profesorka genetiky Turi Kingová na základě rozboru Hitlerovy údajné DNA tvrdí, že bývalý německý kancléř trpěl Kallmannovým syndromem neboli genetickou poruchou, která brání v běžném pubertálním rozvoji a dopadá i na vývin pohlavních orgánů. Kallmannův syndrom může vést právě k tomu, že jedno nebo obě varlata nesestoupí.
Genetická porucha též způsobuje, že Hitler měl nízkou hladinu testosteronu. A dokonce je šance jedna ku deseti, že měl mikropenis. Portál The Times podotýká, že podle některých příběhů byl během první světové války kvůli velikosti svých genitálií terčem posměchu.
Kingová poukazuje, že vůdce nacistů tak nesplňoval jejich drastické parametry správného, zdravého člověka. „Kdyby se podíval na své vlastní genetické výsledky, téměř jistě by se poslal do plynové komory,“ uvedla profesorka. Své poznatky chce publikovat i v odborném žurnálu.
Historik Alex J. Kay, který byl konzultantem pro dokument, se domnívá, že z výzkumu vyplývající slabý sexuální pud vysvětluje Hitlerův nezvykle nízký zájem o soukromé záležitosti a jeho naprostou oddanost politice. „Jiní vysoce postavení nacisté měli manželky, děti a dokonce mimomanželské aféry. Hitler je jediným člověkem z nacistického vedení, kdo to neměl.“
Hitler spáchal sebevraždu ve svém bunkru v Berlíně. Přikázal, aby jeho tělo spálili. Jeden americký voják ale vzal z pohovky, na které se zastřelil, kousek krví pokryté látky a přivezl ji do USA. Právě z tohoto pozůstatku výzkumníci vycházeli. Získané DNA porovnali se slinami od jednoho z Hitlerových příbuzných v Rakousku získanými před deseti lety.
Lavrov se mýlil, Hitler nebyl židovského původu
Podle výzkumníků jejich poznatky vyvrací starou teorii, že Hitler byl židovského původu, kterou využíval i ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov k ospravedlňování invaze na Ukrajinu s tím, že i Žid může být nacista a skutečnost, že ukrajinský prezident je židovského původu, nic neznamená.
Zároveň naznačují, že měl velmi vysokou pravděpodobnost rozvinutí autismu, schizofrenie a bipolární poruchy. Výzkumníci ale upozorňují, že z toho nelze činit rozsáhlé závěry, protože není jasné, jakým způsobem se u něj tyto poruchy projevovaly, pokud vůbec.
Badatelé varují, aby se jejich poznatky nepoužívali ke stigmatizaci lidí, kteří mají podobný genetický profil jako Hitler. Zdůrazňují, že na páchání nacistických zvěrstev se podíleli tisíce lidí, kteří měli jinou genetiku než on.
„Lidé vnímají DNA jako zázračný lék, který odpoví na všechny otázky. Často ji považují za deterministickou, což však není pravda. DNA je vždy jen částí skládačky, která určuje, kým člověk je,“ uvádí Kingová. „V genomu nelze vidět zlo.“