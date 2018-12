Advent v Německu? Vánoční trhy ‚opevnili‘ betonem či dvoutunovými vaky s pískem

BERLÍN Na druhý nejpozdější možný termín letos vychází začátek adventu, období čtyř neděl před vánočními svátky. Pro křesťany na celém světě to znamená zahájení příprav na Vánoce a očekávání příchodu Ježíše Krista.

Nejen náboženský rozměr adventu ztělesňují vánoční (též adventní) trhy, které jsou k vidění na náměstích a v ulicích tisíců větších i menších měst. Tento zvyk je silný především v širší oblasti střední Evropy – tradice některých adventních trhů, například ve Vídni či saském Budyšíně (Bautzen), sahá až do 14. století.



Tím, že adventní tržiště jsou většinou umístěna na veřejných, snadno dostupných místech, dostala se v poslední době do popředí zájmu také bezpečnost návštěvníků. Výrazným impulzem k jejímu posílení byl teroristický útok spáchaný v prosinci 2016, kdy pachatel záměrně najel kamionem do adventního tržiště na berlínském náměstí Breitscheidplatz, usmrtil 12 lidí a přes 50 jich zranil. Místo nevybral náhodně: trh se nachází vedle symbolického torza Pamětního kostela císaře Viléma.

Některé adventní trhy, nejen v Německu, jsou proto letos „opevněny“ betonovými zátarasy či masivními sloupky, které mají případným budoucím útokům zabránit. Používají se i dvoutunové vaky naplněné pískem či kamením, někde hlídkují policisté s nabitými zbraněmi.

Mnozí experti i členové bezpečnostních složek ale účinnost takových opatření zpochybňují. „Stoprocentní bezpečí proti individuálním útokům zajistit nelze,“ připustil braniborský policejní prezident Hans-Jürgen Mörke při prezentaci ochranných prvků na předvánočních trzích v Postupimi.

Přidávají se i další. Bezpečnostní expert Olaf Jastrob řekl listu Bild, že „když dvacetitunový nákladní vůz narazí do půltuny kamení, stane se zbraň i z toho kamení. Jako jednotlivé opatření tohle nemá žádný smysl.“ Podobná kritika se snáší na masivní betonové sloupy – některé jejich typy v nárazových testech neprošly.

„Všechno má mít svůj čas“

Jiný druh výhrad zaznívá ke stále častějšímu začátku adventních trhů. Řada z nich funguje o tomto víkendu – kdy skutečný advent začíná – již dva týdny i více. Například trh v porúrském Essenu otevřeli již 16. listopadu, stejně jako hlavní trh ve Vídni před tamější radnicí. A to ještě nic není v porovnání s takzvanou „zimní vesničkou“ (Winterdorf) v Bayreuthu. Ta slavnostně zahájila provoz již 18 .října, v době, kdy teploty dosahovaly 20 stupňů.

Někteří z toho nejsou nadšeni.

„Všechno má svůj čas a život není párty, která trvá 365 dní v roce,“ říká Ulrich Lota, tiskový mluvčí essenského biskupství. „Takzvané adventní trhy jsou dnes hlavně marketingovým nástrojem, který má přilákat lidi do města. Ale advent prostě začíná až první adventní nedělí. A Vánoce jsou pro nás křesťany hlavně svátkem Kristova narození – nikoli jakýmsi karnevalem světel ke konci roku,“ dodal Lota.

Podobný názor vyjádřil i Andreas Duderstedt, mluvčí evangelické církve ve Vestfálsku. „Když se adventní čas stále více posouvá do listopadu, ztrácí svoji výjimečnost a sklouzává do každodennosti. A to nechceme.“