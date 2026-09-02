Křesťanskodemokratická unie (CDU) současného premiéra Svena Schulzeho zaostává o 21 procentních bodů. AfD vyhraje podle nového průzkumu také volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku za tři týdny, na prvním až třetím místě se drží v průzkumech před volbami v Berlíně.
Sasko-Anhaltsko má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku a 220 tisíc v Halle.
Od roku 2002 v čele země stojí premiéři z konzervativní CDU, které nyní na celoněmecké úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Není vyloučeno, že AfD získá po nedělních volbách většinu v zemském sněmu a novým premiérem by se tak mohl stát lídr AfD Ulrich Siegmund.
Bylo by to poprvé, co by se do čela některé ze spolkových zemí dostal člen AfD. Organizaci strany v Sasku-Anhaltsku přitom místní tajná služba už od roku 2023 vede jako prokazatelně pravicově extremistickou.
Podle průzkumu agentury INSA by nyní AfD dostala 43 procent hlasů a CDU na druhém místě 22 procent. Poslední volby v roce 2021 CDU vyhrála s 37,1 procenta a AfD obdržela 20,8 procenta. Do zemského sněmu v Magdeburku by se dostala také postkomunistická strana Levice s 12 procenty, sociální demokracie (SPD) se sedmi a Zelení s pěti procenty hlasů. Žádná další strana by pětiprocentní práh nutný pro zvolení nepřekročila.
Nová zemská vláda v Sasku-Anhaltsku by tak mohla být buď jednobarevná vláda AfD nebo koalice CDU, SPD a Zelených. V druhém případě by zřejmě byl kabinet menšinový a potřeboval by podporu opoziční strany Levice.
Předvolební průzkumy jsou spojené s řadou proměnných. Podle agentury INSA je statistická chyba v případě nového průzkumu ze Saska-Anhaltska 3,1 procentního bodu. Předchozí průzkum vypracovaný skupinou Forschungsgruppe Wahlen pro stanici ZDF sliboval AfD 40 procent a CDU 23 procent.
Dva týdny po volbách v Sasku-Anhaltsku se budou konat volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Tam podle průzkumu agentury Forsa zveřejněného ve středu zvítězí rovněž AfD, a to s 37 procenty hlasů. Na druhém místě by s 28 procenty měla skončit sociální demokracie (SPD) dosavadní premiérky Manuely Schwesigové. Také v tomto případě by se na třetím místě umístila postkomunistická Levice s 11 procenty. CDU by dostala jen deset procent hlasů a Zelení pět.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku je na rozdíl od Saska-Anhaltska nepravděpodobné, že by se AfD mohla dostat do vlády. Skládání povolební koalice bude ale zřejmě i zde složité, mimo jiné kvůli tomu, že CDU odmítá přímou vládní spolupráci s postkomunistickou Levicí.
Týž den jako v Meklenbursku-Předním Pomořansku, tedy 20. září, se volby budou konat také v Berlíně. Podle úterního průzkumu zveřejněného agenturou Civey je těsně vyhraje Levice s 20 procenty hlasů, CDU by mohla dostat 19 procent a AfD 18 procent. Zelení by dostali 15 procent hlasů, SPD 13 procent. V Berlíně připadají v úvahu dvě koalice: CDU, SPD a Zelení nebo Levice, SPD a Zelení.