Povstání slušných? Proti AfD, Muskovi i Merzovi protestovaly desítky tisíc Němců

Tento týden Merz avizoval výrazné zpřísnění migrační a azylové politiky v případě, že usedne v čele německé vlády. Volby se v Německu uskuteční za čtyři týdny.

V Kolíně nad Rýnem se na demonstraci navzdory deštivému počasí sešlo podle agentury DPA 40 tisíc lidí. Nahlášeno bylo přitom původně pět tisíc účastníků.

Na protestní pochod lidé přišli s bubny a hrnci. Hesla na plakátech byla zaměřená nejen proti AfD, ale i proti předsedovi opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Merzovi.

Podobné to bylo u Braniborské brány v Berlíně, kde se na demonstraci proti pravici a za demokracii podle policie sešlo zhruba třicet tisíc lidí. Byli mezi nimi lidé všech generací od dětí po důchodce, přinesli si s sebou svíčky a vánoční světla, aby vytvořili pomyslný „řetěz světel“.

„Přišla jsem, protože mě děsí nárůst podpory AfD, ale rozzlobilo mě také to, co řekl Friedrich Merz,“ řekla jedna ze starších účastnic demonstrace, která je členkou organizace Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici).

Měsíc před volbami do Spolkového sněmu má podle nejnovějšího průzkumu agentury INSA unie CDU/CSU šanci získat 30 procent hlasů, druhá by s 21 procenty skončila AfD. V posledních parlamentních volbách získala AfD 10,4 procenta hlasů, nyní je tak na dvojnásobku.

Sobotní demonstrace se uskutečnily jen tři dny po tragickém útoku v bavorském Aschaffenburgu, kde 28letý neúspěšný žadatel o azyl z Afghánistánu zaútočil na děti ze školky, které byly na procházce v parku.

Zabil dvouletého chlapce a 41letého muže, který přispěchal na pomoc. Zranění utrpěli další dvouleté dítě, starší muž a vychovatelka. Také v Aschaffenburgu se na demonstraci proti politickému posunu doprava sešlo tři tisíce lidí.

Pravděpodobný příští kancléř Merz v reakci na útok avizoval výrazné zpřísnění migrační a azylové politiky Německa v případě, že po únorových volbách usedne v kancléřském křesle. Řekl přitom, že návrh na zpřísnění pravidel předloží parlamentu už příští týden a je mu jedno, „kdo ho schválí“.

To vyvolalo na německé politické scéně vlnu kritiky, především politici dosluhující menšinové vlády sociálních demokratů (SPD) a Zelených vyjádřili obavy, že by to mohl být první krok ke spolupráci CDU/CSU a AfD.

Konzervativní unie CDU/CSU uplatňuje nyní vůči AfD takzvanou protipožární zeď (Brandmauer), což prakticky znamená, že s ní odmítá jakkoli spolupracovat. Mnozí se ovšem obávají, že by mohla pomyslná zeď po volbách padnout.

Demonstranti tuto obavu vyjádřili i na protestu v centru Berlína, když skandovali „My jsme protipožární zeď!“. Jeden z řečníků na pódiu Merze varoval, že vyvolá „povstání slušných lidí“, pokud v parlamentu schválí zpřísnění migrační politiky za pomoci hlasů AfD.

Berlínská demonstrace byla podle organizátorů zaměřena i proti novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a vlivu jeho spojence Elona Muska. Americký miliardář v posledních týdnech opakovaně podpořil AfD, a podle ostatních stran se tak nemístně vměšuje do německé předvolební kampaně.

Musk opět živě promluvil k příznivcům strany na mítinku ve středoněmeckém Halle, kde kandidátka na kancléřku za AfD Alice Weidelová oficiálně zahájila svou kampaň. Akce se zúčastnilo asi 4 500 lidí.