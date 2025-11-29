V Německu protestují proti založení mládežnické AfD. Přišly tisíce lidí

Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Kvůli blokádám ani více než hodinu po oficiálním začátku sjezd v Giessenu nezačal, informovala stanice ntv.
Na místo už se dostali s policejní ochrankou oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla, designovaný předseda nové mládežnické organizace, braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm, se ale přes blokády do haly stále nedostal. Podle DPA hodinu po původně plánovaném začátku byla hala zaplněná zhruba ze čtvrtiny.
Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestují tisíce lidí, podle odhadu hesenského ministra vnitra Romana Posecka by jich mohlo být přes den až 50 000. Hesenské město Giessen má zhruba 92 000 obyvatel. Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připraveny má drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.
Dosud asi deset lehce zraněných lidí navštívilo univerzitní nemocnici v Gießenu, uvedl týdeník Die Zeit. Podle mluvčího nemocnice přišli sami pěšky, ošetřili je na úrazovém oddělení a nemocnici opět opustili. Jednalo se o zranění rukou a nohou, dodal týdeník.
Vodní děla v sobotu ráno už policie použila proti skupině zhruba 2 000 lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.
V německém městě Giessen došlo podle mluvčího policie k zablokování dálnic, spolkových a krajských silnic. Přístup do centra města je silně omezen. Policie oznámila, že při blokádě byly na jednotky házeny kameny. Ty proto použily pepřový sprej, uvedl německý rozhlas Deutschlandfunk.
Mladí a radikalizovaní
Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomu brání u soudu.
Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa.
Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se od něj vedení AfD letos v lednu distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila. V sobotu se má ustavit její nástupnická organizace, která bude mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Bude se jmenovat Generace Německo (GD).
Spolkový úřad pro ochranu ústavy chce nejprve pozorovat, jak se organizace skutečně chová a jaké aktivity rozvíjí. „Hodnocení ideologického zaměření zatím není možné,“ sdělil úřad týdeníku.