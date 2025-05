Zakázat AfD? Nová německá vláda o tom vážně uvažuje, potvrdil budoucí ministr

Německá civilní kontrarozvědka v pátek AfD označila za prokazatelně extremistickou stranu. Její vedení to považuje za politicky motivovaný krok.

„AfD je útokem na Německo. Chtějí jinou zemi, chtějí zničit naši demokracii. A my to musíme brát velmi vážně,“ řekl bulvárnímu deníku Bild Klingbeil, který by měl v příští německé vládě zastávat post ministra financí.

Podle něj německé úřady přezkoumají, jestli zahájí řízení o zákazu AfD poté, co ji Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) charakterizoval jako stranu s prokazatelně pravicově extremistickými snahami.

Úřad dosud AfD považoval za podezřelou, v pátečním prohlášení ale uvedl, že se potvrdilo podezření, že strana činí kroky namířené proti svobodnému a demokratickému uspořádání země.

Končící sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz varoval před unáhlenou snahou zakázat AfD. Strana skončila v únorových předčasných volbách v Německu druhá za vítěznou konzervativní unií CDU/CSU.

Měla by německá vláda zakázat stranu AfD? celkem hlasů: 580 ANO 8 %(44 hlasů) NE 91 %(530 hlasů) Nevím 1 %(6 hlasů)

AfD, kterou ostatní parlamentní strany označují za populistickou až krajně pravicovou, se těší obzvláště na východě Německa značné oblibě. V Durynsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku ji tamní zemské kontrarozvědky evidují jako stranu s prokazatelně extremistickými snahami, v dalších několika regionech ji pak z krajně pravicových aktivit podezřívají.

Kvůli kontroverzním postojům k německé nacistické minulosti a ostře vyhraněným názorům na migraci, muslimy či menšiny chce část spolkových poslanců, aby ústavní soud stranu AfD zakázal. K podobnému kroku, který má ale podle médií jen malou šanci na úspěch, vyzývají i různé aktivistické organizace.