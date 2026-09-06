Píšeme dějiny, dokázali jsme, co jsme chtěli, raduje se lídr AfD Siegmund

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  19:18
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AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44 procent v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Na snímku je volební štáb strany. (6. září 2026) | foto: AP

AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...
AfD oslavuje historický úspěch ve volbách. Exit poll od ZDF straně přisuzuje 44...
Předseda vlády spolkové země Sasko-Anhalt za CDU a hlavní kandidát...
Předseda vlády země Sasko-Anhalt za CDU a hlavní kandidát...
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Alternativa pro Německo (AfD) začala slavit úspěch hned několik minut po uzavření volebních místností v německém Sasku-Anhaltsku. Prognózy jí totiž přisuzují drtivé vítězství. Výsledkem v zemských volbách píšeme dějiny, prohlásil lídr Ulrich Siegmund.

Voliči podle Siegmunda vyslali signál, který nemůže být jasnější. „Dokázali jsme přesně to, co jsme chtěli dokázat,“ uvedl. Zda bude usilovat o post zemského premiéra, zatím říci nechtěl.

Také celostátní spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová označila výsledek za historický a dodala, že strana dostala jasný mandát sestavit vládu.

Podle prognóz ARD a ZDF získala Alternativa pro Německo 44 procent hlasů. Na druhém místě se zřejmě umístí CDU s 18,5 procenty. Odhady však naznačují, že AfD většinu 42 mandátů v zemském sněmu nezíská. ZDF jí přisuzuje 41, ARD 39 křesel. Sasko-Anhaltsko tak zřejmě čekají složitá povolební jednání o nové vládě.

Siegmund před volbami tvrdil, že chce být premiérem jen v případě, že bude moci sestavit jednobarevnou vládu AfD. Všechny strany, které se do zemského sněmu dle prognóz dostaly, odmítají spolupráci s AfD.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz, skončila druhá s výraznou ztrátou. Podle obou prognóz získala 18,5 procenta hlasů. Před pěti lety měla CDU v zemských volbách 37,1 procenta a AfD 20,8 procenta hlasů.

Za porážku proto výsledek své strany označil dosavadní premiér Schulze z CDU. V krátké první řeči po zveřejnění prognóz AfD k vítězství poblahopřál. Dodal, že nevnímá neděli jako černý den, ale jako velký svátek demokracie. Celoněmecká ministryně a šéfka úřadu kancléře Nina Warkenová řekla, že je výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku jasný předěl pro CDU i pro celou spolkovou zemi. Dodala, že Merzova vláda bude navzdory tomu pokračovat v avizovaných reformách.

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