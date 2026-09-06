Volby provázela masivní mobilizace voličů, která překonala veškeré historické tabulky. Už v 16:00 hlásily volební místnosti účast 65,3 procenta, což je daleko více než v roce 2021, kdy účast v tomto čase činila 41 procent.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel. V rámci Německa patří k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.
Poslední průzkum zveřejněný před volbami připisoval favorizované AfD 41 procent. Její lídr, 35letý Ulrich Siegmund, by se mohl stát prvním premiérem některé německé spolkové země ze strany AfD, která vznikla v roce 2013.
Pokud AfD většinu křesel ve sněmu v Magdeburku nezíská, bude skládání příští vládní koalice pravděpodobně složité. Na druhém místě skončí podle průzkumů Křesťanskodemokratická unie (CDU) dosavadního premiéra Svena Schulzeho, které na celostátní úrovni předsedá kancléř Friedrich Merz. Získat by mohla 22 až 23 procent hlasů.
Schulze by mohl po volbách zkusit vytvořit vládu se sociální demokracií (SPD) a Zelenými, zřejmě by ale byla menšinová. Potřebovala by tak podporu radikálně levicové strany Levice, která chce ale v takovém případě prosadit své priority do vládního programu. Dosud Sasku-Anhaltsku vládla koalice CDU, SPD a svobodných demokratů (FDP), kteří se ovšem podle průzkumů do sněmu už neprobojují.
Voliči v Sasku-Anhaltsku mají dva hlasy. Prvním z nich volí přímo kandidáta v daném obvodu, druhým dávají hlas jednotlivým stranám. Některé iniciativy před volbami vyzývaly, aby lidé volili takticky a zabránili nástupu AfD k moci.