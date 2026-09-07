Merz světu vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová. Strana CDU skončila druhá se 17,2 procenta hlasů.
„Jsme všichni hluboce šokovaní,“ řekl Merz po zasedání předsednictva CDU. Na tiskové konferenci vystoupil společně se sasko-anhaltským premiérem z CDU Svenem Schulzem.
Kancléř připustil, že si nedělal iluze o výsledku voleb, „tohle jsme ale nečekali“. Podle Merze to byla nejhorší porážka CDU za poslední desítky let. Ve volbách v Sasku-Anhaltsku před pěti lety CDU zvítězila s 37,1 procenta hlasů. „Vzdát se ale pro mě není na stole,“ dodal.
Nedělní volby podle Merze změnily nejen Sasko-Anhaltsko, ale i celé Německo. „Nemůžeme proto přejít k dennímu pořádku,“ dodal. Němce kancléř ujistil, že státní instituce jsou „obranyschopné a stabilní“, partnery v Evropě a ve světě, že Německo zachová své „politické zřízení a pevné zakotvení v Evropě“. „Víme, že Německo má zvláštní zodpovědnost kvůli svým dějinám,“ řekl.
Šokující podle Merze je, že téměř 60 procent voličů v Sasku-Anhaltsku dalo svůj hlas stranám, které podle něj zpochybňují demokratické instituce. Odkazoval zřejmě na trojici stran, které společně získaly přes 50 procent hlasů a které CDU považuje za ideologické rivaly: AfD (43,8 procenta), radikálně levicovou Levici (8,6 procenta) a levicově populistické a proruské Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) (5,3 procenta). „Dva a půl tisíce kilometrů na východ odsud panuje z tohoto volebního výsledku obzvlášť velká radost,“ dodal kancléř s odkazem na Rusko.
Navzdory tomu, že podle něj nelze jen tak pokračovat v dosavadním kurzu, od reforem Merz upustit nechce. „Naše země zásadní reformy potřebuje,“ dodal. Vláda i on samotný je prý jen budou muset lidem lépe vysvětlovat.
Nejasná budoucnost kancléře Merze
Pokračovat stejným způsobem není možné ani podle sociální demokracie (SPD), která spolu s konzervativní unií CDU/CSU tvoří německou koaliční vládu. Spolupředsedkyně SPD a ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basová řekla, že reformy jsou potřebné. „Nesmíme ale sociální reformy dělat proti lidem,“ dodala. Také druhý spolupředseda a ministr financí Lars Klingbeil uvedl, že „nelze jít hlavou proti zdi“. Vláda podle něj musí vysvětlovat, že jsou reformy potřebné.
Podle Markuse Södera, bavorského premiéra a předsedy třetí vládní strany Křesťansko-sociální unie (CSU), má výsledek voleb více co do činění s děním v Berlíně než v Sasku-Anhaltsku. Přesto ho označil za „opravdový přelom a možná i okamžik, ve kterém se lámou epochy“.
Už za dva týdny se budou v Německu konat další volby. Hlasovat o novém složení sněmu budou lidé ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, která má 1,6 milionu obyvatel, a také v hlavním městě Berlíně, v němž žije zhruba 3,9 milionu lidí.
V Meklenbursku-Předním Pomořansku podle průzkumů rovněž zvítězí AfD, a to se ziskem 35 až 37 procent hlasů. V německé metropoli se na první příčce v průzkumech střídají CDU, AfD a Levice. Už nyní se šíří spekulace, že by se spolustraníci mohli pokusit zbavit Merze funkce po těchto hlasováních. Jako jeho možní nástupci jsou nejčastěji zmiňováni bavorský premiér Markus Söder a premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.