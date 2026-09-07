Propad preferencí o zhruba dvacet procentních bodů zaznamenala Křesťanskodemokratická unie (CDU), která je druhá s 17 procenty hlasů. CDU vedla dosavadní zemskou vládu. Kolem devíti procent mají pak sociální demokraté a Zelení, 8,5 procenta dostala strana Levice. BSW má 5,3 procenta hlasů, čímž jen těsně překonala pětiprocentní hranici nutnou pro zvolení do zemského parlamentu.
Situace v novém zemském parlamentu ale může být komplikovaná. Aby sestavila vládu, bude AfD potřebovat alespoň tichou podporu jedné další strany. Tou by mohlo být Spojenectví Sahry Wagenknechtové, které získalo pět mandátů.
Strana nevyloučila, že by se mohla zdržet při klíčovém hlasování o zemském premiérovi, čímž by snížila kvorum nutné pro jeho zvolení. Bez BSW mají AfD a ostatní strany dohromady stejný počet mandátů.
Podle prognóz by AfD, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou, neměla mít sama v zemském parlamentu většinu. BSW ale již dříve oznámila, že by se mohla při klíčovém hlasování zdržet a umožnit tak vznik menšinové vlády AfD.
Volební účast dosáhla téměř 78 procent, což je o 17 procentních bodů více než v roce 2021.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky (NDR) v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho 1,7 milionu oprávněných voličů. Největšími městy jsou metropole Magdeburk s 240 tisíci obyvatel a Halle s 220 tisíci. V rámci Německa patří Sasko-Anhaltsko k zemím s nejslabšími hospodářskými výsledky.